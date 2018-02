L' esercito di italiani in pensione da 37 anni Molti di più di quelli passati al lavoro

Un esercito di italiani in cerca di lavoro Sono più di sei milioni (ma in calo) : Quelli che cercano e desiderano un lavoro Sono comunque diminuiti del 3,5% in un anno. Boom delle attività culturali e delle cosidette mini famiglie, gli ex single

Militari italiani in Niger/ esercito in Africa : i rischi della missione - quanti soldati nel Sahel? : Militari italiani in Niger: Gentiloni ha annunciato l'intenzione di trasferire dall'Iraq al territorio del Sahel. missione in Africa per combattere i terroristi, i rischi dei nostri soldati(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 14:13:00 GMT)