Lega | sede Bergamo imbrattata con vernice | rivendica centro sociale

Kascina Autogestita Popolare imbratta sede della Lega - Belotti : 'Ora paga la Procura?' : La presunta causa: un fatto di cronaca nera avvenuto pochi giorni prima, fatto che si sarebbe dovuto risolvere all'interno di una dimensione puramente giudiziaria-penale ma che diventa la goccia che ...

Una deLegazione Ue ad Amsterdam per vedere la sede Ema : Un punto a favore del ricorso per fare tornare la sede dell’Ema a Milano. Una delegazione di parlamentari europei andrà ad Amsterdam per verificare le condizioni della sede provvisoria dell’Agenzia europea del farmaco, ritenuta da molti inadeguata, e anche per valutare lo stato di avanzamento della sede definitiva.La decisione è arrivata questa mattina dalla conferenza dei presidenti dei gruppi dell’Europarlamento ...

Macerata - spari sugli stranieriFermato ex candidato della Lega 6 feriti. Colpi anche contro la sede Pd : Si chiama Luca Traini, il 28enne italiano incensurato che stamattina ha seminato il terrore per le vie di Macerata, sparando Colpi di pistola dalla sua auto contro gli immigrati. Sceso dalla macchina con un tricolore Legato al collo, ha fatto il saluto romano e urlato "Viva l'Italia" davanti al monumento ai Caduti Segui su affaritaliani.it

Ema : Legale ricorso Comune - Milano sede migliore - sorteggio non idoneo/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Il ricorso d’urgenza presentato al Tribunale Ue "è nell’interesse degli Stati membri, laddove emerge anche dalle ultime dichiarazioni dell’Ema che l'Olanda non è in grado di assicurare la messa a disposizione della stessa sede offerta, al punto da ipotizzare piani alternativi". Non esi

Ema : Legale ricorso Comune - Milano sede migliore - sorteggio non idoneo/Adnkronos : Milano, 31 gen. (Adnkronos) - Il sorteggio con cui lo scorso novembre è stata assegnata la nuova sede Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ad Amsterdam "non è un metodo idoneo a selezionare la migliore offerta", a maggior ragione laddove il confronto con Milano - la cui candidatura era molto accredit

Catania - incendiata la sede dei rugbysti Briganti di Librino - paladini della Legalità : 'Non ci arrendiamo' Gara per aiutarli : Non sanno, quei vigliacchi piromani, che sfidando i rugbysti si ottiene solo il risultato di renderli più forti. Soprattutto i rugbysti come i Briganti di Librino che negli ultimi undici anni hanno ...

