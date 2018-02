Le star in front row alla New York Fashion Week : Dopo le sfilate della moda uomo, a New York è giunta l’ora di scoprire le collezioni ready to wear per l’Autunno-Inverno 2018/19. E a seguire con attenzione le tendenze della prossima stagione fredda dalla Grande Mela, come di consueto, ci pensano anche le celebrity internazionali. Da molto, molto vicino. LEGGI ANCHEI look dei vip in front row alle sfilate Uomo di Parigi A essere immortalate dai fotografi non solo le creazioni ...

star Wars Battlefront 2 in vena di regali - così si scusa Electronic Arts : Una situazione di certo non agevole quella con cui Star Wars Battlefront 2 ha dovuto confrontarsi nei giorni subito successivi al suo lancio sul mercato: numerose furono infatti le critiche piovute dalla community di giocatori nei confronti di Electronic Arts, colpevole di aver inserito nello sparatutto ispirato all'universo cinematografico di George Lucas delle microtransazioni definite in via generale troppo “aggressive”. L'istigazione ...

star Wars Battlefront 2 : presto potrebbe essere introdotta una modalità Conquista simile a quella di Battlefield : Star Wars Battlefront 2, più che per la qualità del gioco in sé, è stato soprattutto protagonista dell'ormai celebre questione delle loot box e delle microtransazioni, le ultime novità al riguardo ci parlavano di un ritorno di queste ultime all'interno del gioco.Tuttavia, ora arrivano quelle che potrebbero essere interessanti novità per Star Wars Battlefront 2. Infatti, come riporta Gamewatcher, il design director Dennis Brannvall, conversando ...

star Wars Battlefront II : Le novità in arrivo : Tramite il forum ufficiale del gioco, il team di sviluppo di Star Wars Battlefront II, ha svelato alcune delle novità in arrivo, scopriamo insieme di cosa si tratta. Star Wars Battlefront II: Le novità future Di seguito alcune delle tante e tante novità in arrivo per il comparto multiplayer del titolo: Nuovi DLC per le varie stagioni, alcuni di essi legati alla progressione dei film Aggiunta di tutti i ...

Per star Wars Battlefront 2 conferme su personalizzazioni e DLC Clone Wars : Ne avevamo già parlato, si vociferava già ma ora pare sia arrivata una conferma sul nuovo DLC Clone Wars per Star Wars Battlefront 2 da parte di Dennis Brännvall, design director del titolo ispirato al franchise targato Disney e Lucasarts. Sul forum di Star Wars Battlefront 2 i fan hanno potuto inviare le loro domande al team di sviluppo. Proprio qui Dennis Brännvall ha confermato che il DLC Clone Wars sarà rilasciato per il gioco e che nuove ...

Le microtransazioni torneranno in star Wars Battlefront II : La controversia legata alle microtransazioni, al sistema di progressione e alle loot box di Star Wars Battlefront II ha avuto degli effetti evidenti sulle vendite del gioco e ve ne abbiamo parlato solo qualche ora fa.Le vendite così come le entrate garantite derivanti da Star Wars Battlefront II sono state sottotono e soprattutto a livello di entrate la rimozione delle microtransazioni si è inevitabilmente fatta sentire. Le microtransazioni, ...

star Wars e EA : nessun piano preciso per Battlefront 3. Il gioco di Respawn ha una finestra di lancio : Al di là delle vendite al di sotto delle aspettative per Star Wars Battlefront II e della sostanziale cancellazione del progetto di Visceral Games (con un radicale rimaneggiamento di quanto fatto finora), EA continua ad avere tra le mani una licenza importantissima come quella di Star Wars e ovviamente la sfrutterà con altri progetti in arrivo nei prossimi anni.Come riportato da VG247.com, la compagnia ha discusso dei propri piani riguardanti la ...

Nuovi contenuti per star Wars Battlefront 2 - in arrivo le Clone Wars? : Il supporto post lancio per Star Wars Battlefront 2 è tecnicamente già cominciato, con il team di DICE che ha già rilasciato una prima tornata di contenuti gratuiti in concomitanza con l'uscita de Gli Ultimi Jedi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, nel mese di dicembre 2017. Ma quali altre novità sono in arrivo? Ci pensa Dennis Brannvall, design director del titolo ispirato al franchise targato Disney e Lucasarts, a informarci via ...

Vendite al di sotto delle aspettative per star Wars Battlefront 2 : piazzate 7 milioni di copie : Durante l'ultima conferenza di Electronic Arts con gli investitori, sono emerse interessanti notizie: innanzitutto la nuova finestra di lancio di Anthem, la conferma di un nuovo Battlefield nel 2018 e i numeri registrati da Battlefield 1 e il franchise di FIFA.Ma, in questa occasione, EA ha condiviso anche i numeri relativi a Star Wars Battlefront 2, come riporta Games Industry. Ebbene, stando ai dati svelati dal CFO della compagnia, Blake ...

star Wars Battlefront 2 - nuovi contenuti arcade in arrivo? : Presto potrebbero arrivare nuovi aggiornamenti con elementi arcade per Star Wars Battlefront 2. Per gli appassionati di questo gioco inizia a diventare un po’ lungo il raggiungimento dei propri obiettivi e per questo motivo presto potrebbe essere disponibile l’aggiornamento arcade che consentirebbe a tutti di migliorare le prestazioni in modalità PvE. In un primo momento questo aggiornamento era stato pensato per l’allenamento, ma alla fine gli ...

star Wars Battlefront 2 : in arrivo nuovi contenuti per la modalità Arcade : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori impegnati in Star Wars Battlefront 2 che, magari stanchi del gioco online, vogliono cimentarsi nella modalità Arcade.Infatti, come segnala Gamingbolt, la modalità Arcade, originariamente intesa principalmente per l'allenamento, si arricchirà di contenuti. A confermarlo è stato il design director di Star Wars Battlefront 2, Dennis Brannvall, il quale ha risposto a un fan su Twitter senza, però, ...

"Significativi cambiamenti al sistema di progressione" in arrivo in star Wars Battlefront II : Se dopo la decisione di disattivare le microtransazioni vi aspettavate dei cambiamenti radicali al sistema di progressione di Star Wars Battlefront II non potrete che essere rimasti delusi dagli ultimi mesi di aggiornamenti del titolo DICE. Al di là di qualche piccolo cambiamento a livello di crediti ottenuti, il gioco non è ancora stato rivoluzionato come alcuni fan credevano.Come riporta VG247.com, DICE ha annunciato che a breve saranno ...