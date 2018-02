Le foto della manifestazione antifascista a Macerata

La modella Tanya Mityushina mette nei guai Cristiano Ronaldo : la proposta sexy [foto] : 1/16 Foto Instagram ...

Le foto della Città Cinese Che è La Copia Esatta Di Parigi : La Somiglianza è Strabiliante : immagine: © Francois Prost Advertisement Questa Cinese non è l'unica Copia di Parigi nel mondo: negli Stati Uniti ci sono diverse Paris, ma dalla Città europea prendono solo il nome. immagine: © ...

Le foto della cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali : Per gli appassionati di sport invernali l’attesa è finita: con la cerimonia di apertura si apre infatti la 23esima edizione dei giochi olimpici invernali, in scena nel 2018 in Corea del Sud, a Pyeonchang. Grandi aspettative per le gare, in programma fino al 25 febbraio, ma anche per il contorno dell’evento, più politico e politicizzato del solito. Ma alla cerimonia di apertura a trionfare è lo spirito amicale tra paesi e ...

Sanremo 2018 : il fotoracconto della quarta serata : Si comincia con la sigla di Heidi, riarrangiata in versione rock. Festival di Sanremo, quarta serata, quella dei duetti. Ma prima della gara dei Campioni, si esibiscono le Nuove proposte. Poi si parte con i duetti. Il primo è quello intenso di Sergio Rubino e Serena Rossi con Custodire. Le Vibrazioni portano sul palco l’esplosiva Skin per Portami a casa. Noemi canta Non smettere mai di cercarmi con l’amica Paola Turci. Poi Mario ...

CulturaBarni : il percorso fotografico a cielo aperto di Barni si presenta alla Bit di Milano nello spazio della Regione Lombardia : CulturaBarni Martedì 13 Febbraio alle ore 15,00 presso lo Stand della Regione Lombardia alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano City, presenta le sue proposte estive e il museo a cielo aperto “Un Paese in posa”. Sarà l’occasione per conoscere meglio il territorio del Triangolo Lariano con le sue chiesette Romaniche e incontrare Giulia Caminada che ha ideato e coordinato la galleria fotografica sotto le ...

Sanremo 2018 : il foto racconto della quarta serata in diretta : E questi sono i nomi degli ospiti, nazionali e internazionali, scelti dai "Campioni" in gara: Annalisa con Michele Bravi , "Il mondo prima di te", ; Avitabile e Servillo con Daby Touré e Avion Travel ...

Mercedes-AMG GT4 - Prime foto spia ufficiali della quattro porte : Nel corso di quest'anno la gamma Mercedes-AMG accoglierà un nuovo modello totalmente sviluppato dai tecnici del marchio di Affalterbach: si tratterà della prima quattro porte interamente progettata e costruita dalla AMG. Anticipata dalla Mercedes-AMG GT Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra, la nuova sportiva non ha ancora una denominazione ufficiale ma, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Mercedes-AMG GT4.Debutto ...

Le foto della cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali : Per gli appassionati di sport invernali l’attesa è finita: con la cerimonia di apertura si apre infatti la 23esima edizione dei giochi olimpici invernali, in scena nel 2018 in Corea del Sud, a Pyeonchang. Grandi aspettative per le gare, in programma fino al 25 febbraio, ma anche per il contorno dell’evento, più politico e politicizzato del solito. Ma alla cerimonia di apertura a trionfare è lo spirito amicale tra paesi e ...

Le foto della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi : Le due Coree hanno sfilato assieme, i russi senza rappresentare la Russia e il presidente sudcoreano ha dichiarato aperti i Giochi The post Le foto della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi appeared first on Il Post.

Spazio : ecco le prime foto della Tesla che sfreccia tra le stelle : ecco le prime foto della Tesla di Elon Musk che sfreccia tra le stelle: è un puntino che brilla come un corpo celeste. Tra gli autori delle prime immagini c’è l’astrofilo Adriano Valvasori, che l’ha fotografata ieri da Siding Spring (Australia). In quel momento l’auto rosso ciliegia si trovava a 493mila km dalla Terra, non molto oltre l’orbita della Luna, e si allontanava a circa 3,7 km/s. Riflettendo la luce del ...

Le foto della terza serata di Sanremo : Hanno cantato 10 "Campioni", quattro "Nuove proposte" e tra gli ospiti James Taylor, Giorgia, Virginia Raffaele, Gino Paoli e un gruppo di donne The post Le foto della terza serata di Sanremo appeared first on Il Post.

I Negramaro a Sanremo 2018 - foto-storia della band salentina da Mentre tutto scorre a Amore che torni : Non solo Giorgia e James Taylor, ma ci saranno anche i Negramaro a Sanremo 2018: la band salentina sarà tra i super ospiti della serata di giovedì 8 febbraio. Attivi ormai da quindici anni, Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea De Rocco sono ormai diventati un'istituzione della musica italiana: la loro carriera ha lasciato nel nostro panorama musicale così tanti successi che vale la pena ...

Diane Kruger - le foto della sexy attrice : sexy, raffinata, talentuosa. Diane Kruge r raccoglie molti fan in tutto il mondo grazie alle sue molte qualità. Negli ultimi tempi, si è tornato a parlare di una scena di 'Bastardi Senza Gloria' in cui Kruger viene strangolata. Molti appassionati hanno scoperto solo ...

Nuova Toyota TS050 Hybrid - Le prime foto della favorita di Le Mans : Il Toyota Gazoo Racing ha diffuso la prima immagine della rinnovata TS050, la LMP1 con la quale affronterà la stagione 2018-2019 del WEC. La vettura è una evoluzione del progetto precedente e presenta novità aerodinamiche concentrate nel frontale, dove a cambiare sono le appendici e i gruppi ottici. stata rinnovata completamente anche la livrea, mentre è confermato il powertrain ibrido già adottato fino a oggi.Alonso confermato tra i ...