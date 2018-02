Laura Pausini a Sanremo 2018 ospite della Finale VIDEO

Paola Carta/ Figlia di Laura Pausini : è dedicata a lei la canzone Celeste (Sanremo 2018) : Laura Pausini, ospite della finalissima di Sanremo 2018 dopo una brutta laringite, festeggia il quinto compleanno della Figlia Paola con l'affetto del compagno Paolo Carta(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:17:00 GMT)

Sanremo 2018 - la sera di Laura Pausini : l’acclamata “salvatrice della patria” torna all’Ariston : Laura non se n’è andata e ritorna sempre. Ultimo giro di Sanremo 2018 e il mito di Solarolo sale sul palco dell’Ariston. Acclamata come salvatrice della patria nella lunga litania di ospiti speciali nell’edizione Baglioni, Laura Pausini è un raro ma riuscito caso di rinascita da un bullismo musicale e culturale davvero particolare. La sua laringite acuta nei giorni scorsi ha tenuto banco per ore. Nemmeno fosse stata Lady Gaga. Perfino la ...

PAOLO CARTA/ Chi è il compagno di Laura Pausini (Sanremo 2018) : PAOLO CARTA è il compagno di Laura Pausini, super ospite italiana della serata finale della 68esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, condotta da Claudio Baglioni. (Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:02:00 GMT)

Laura Pausini in tour nel 2018 - 2 concerti in Italia al Circo Massimo di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Laura Pausini in tour nel 2018 toccherà tutto il mondo. Il grande debutto della tournée 2018 di Laura Pausini è atteso al Circo Massimo di Roma con due concerti-evento straordinari che si terranno il 21 e il 22 luglio. I biglietti per i due concerti Italiani sono disponibili in prevendita su TicketOne, online, via call center e in tutti i punti vendita autorizzati della penisola a più fasce di prezzo. I fan potranno scegliere tra l'acquisto ...

Sanremo 2018 - la finale. Arrivano Fiorella Mannoia e Laura Pausini : ... Mai mai mai, Elio e le Storie Tese - Arrivedorci Ron - Almeno pensami Max Gazzè - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno Annalisa - Il mondo prima di te Renzo Rubino - Custodire Decibel - Lettera dal ...

Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2018 con Laura Pausini : l’ordine di uscita dei Campioni e gli ospiti del 10 febbraio : La Scaletta della finale del Festival di Sanremo 2018 è stata annunciata nel corso della conferenza stampa di oggi, venerdì 10 febbraio. Dopo il vincitore della categoria delle Nuove Proposte, è oggi il momento di scoprire il nome del vincitore della categoria dei Campioni, il podio e la classifica generale che - a sorpresa - verrà comunicata dalla posizione numero 20 alla posizione numero 1. Sebbene nelle scorse serate sia stata nascosta, ...

Laura Pausini/ Cortisone e il no a X Factor Spagna le permetteranno di esserci (Sanremo 2018) : Laura Pausini al Festival di Sanremo. La presenza della super ospite rimandata ad oggi a causa di una laringite. Le ultime notizie sulla presenza della cantante(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 13:45:00 GMT)

Foto-storia di Laura Pausini - ospite a Sanremo 2018 : i suoi successi più belli da La solitudine a Non è detto : Laura Pausini tornerà ancora una volta sul palco dell'Ariston: la cantante romagnola sarà ospite questa sera del Festival di Sanremo 2018, proprio la manifestazione canora che la consacrò come una delle voci più ascoltate e amate d'Italia. La carriera di Laura, che quest'anno compie ufficialmente un quarto di secolo, è così lunga e variegata che vale la pena ripercorrerla con le foto e i video che hanno segnato i suoi successi. Laura Pausini ...

Finale di Sanremo - ospiti Laura Pausini - Mannoia - Nek e Renga : la tv del 10 febbraio : Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 prenderà il via il ciclo "Prime donne" , che dal 10 febbraio al 10 marzo proporrà cinque serate dedicate a spettacoli interpretati, scritti e diretti dalle ...

SANREMO 2018/ Cantanti big - scaletta e diretta finale : Laura Pausini e Fiorella Mannoia tra gli ospiti : SANREMO 2018: Cantanti big, scaletta e diretta serata finale: Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Nek, Max Pezzali, Francesco Renga e Antonella Clerici ospiti.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:15:00 GMT)

Laura Pausini e il compleanno della figlia Paola : 'E poi l'8 febbraio sei arrivata tu..' : SANREMO - 'E poi l'8 febbraio sei arrivata tu..'. In attesa di salire sul palco di Sanremo , forse sabato sera, Laura Pausini pubblica una tenera dedica alla figlia Paola, nata dalla sua relazione con ...

Duetto di Laura Pausini e Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2018 nella serata finale? Claudio Baglioni ci prova : Si ritroveranno sul palco della stessa serata Laura Pausini e Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2018, entrambe super-ospiti della finale di sabato 10 febbraio. E magari duetteranno nuovamente insieme. L'idea è venuta al direttore artistico Claudio Baglioni in seguito all'imprevisto che ha costretto ad un cambio di programma importante: colpita da una laringite che non le ha permesso di esibirsi nella prima serata di martedì, come ...

Pippo Baudo lettera aperta al Festival di Sanremo/ Video - "dichiarazioni d'amore" di Giorgia e Laura Pausini : Video, Pippo Baudo, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, parla della sua relazione complicata con la cantante lirica Katia Ricciarelli.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:29:00 GMT)

Gli auguri di Laura Pausini per il compleanno della figlia Paola sono i più dolci di sempre : Laura Pausini festeggia il compleanno della figlia Paola che compie cinque anni. Uno scatto con la bambina davanti al mare su Instagram, e su Facebook una foto del pancione racchiuso fra le mani di mamma Laura e papà Paolo Carta, suo compagno da 12 anni. La didascalia è piena d'amore:"Celeste, questa canzone l'ho cantata quando avevo paura di non riuscire a diventare mamma ma sognavo di averti e di poterti far vedere il cielo ...