L' Atletico Madrid vince a Malaga e si riporta a -6 dalla vetta

Liga : Atletico Madrid - basta un gol di Griezmann per battere il Malaga : Il francese colpisce dopo meno di un minuto di gioco, poi i ragazzi di Simeone si limitano a controllare senza correre rischi

Probabili Formazioni Malaga-Atletico Madrid Liga 10-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Malaga-Atletico Madrid, 23^ Giornata Primeira Liga, 10 Febbraio 2018 ore 16:15: Castro squalificato, c’è Garcia al suo posto. Tra i Cholconeros, Fernando Torres è in vantaggio su Diego Costa. All’Estadio La Rosaleda il Malaga ospiterà l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone in questa partita che sarà valida per la 23esima giornata della Liga, il massimo campionato spagnolo. Ci aspettiamo una ...