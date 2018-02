L’amore secondo La Pina | «Un tuffo a bomba | con gli schizzi»

vanityfair

: @assurdbanipal Ma non c’entra la mia fede calciatica.. sarei schifata se fossi di qualsiasi altra squadra e per l’a… - sololnter : @assurdbanipal Ma non c’entra la mia fede calciatica.. sarei schifata se fossi di qualsiasi altra squadra e per l’a… - cocoXIV : Io al secondo 0.10 già mi chiedo dove posso comprare l' EP Amore bello - @saltasullavita Ft. @GiannaNannini… - ange_laaaaa : RT @imperfettaforma: Sta cacata secondo me l'ha presa dalle filastrocche della 3 elementare dove cuore fa sempre rima con amore #Sanremo201… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Ve la immaginate La, voce di radio Deejay, nei panni dell’officiante di matrimoni? È così che la vedremo sabato e domenica, al Festival deldi Milano. Insieme a Diego e La Vale celebrerà i «liberi matrimoni». «Non avete idea – ci spiega – di quanta gente vuole partecipare. Coppie, gruppi di amici, squadre di calcio. Ci sarà anche una dichiarazione a cui, se tutto andrà bene, seguirà un matrimonio. Anche se non avrà valore legale, l’importante è la promessa che si fa davanti agli altri. PerchéLa– che da quattro anni e mezzo è sposata con il cantante e produttore napoletano Emiliano Pepe -, deve essere «verbalizzato», detto, urlato, scritto. Guai a tenerlo segreto o a cercare di camuffarlo. «Perché le cose non dette non esistono». Ma lei il suo amore a Emiliano lo grida? «Certo. Da nove anni, da quando stiamo insieme. Glielo urlo da una stanza ...