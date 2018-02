L’amore più sincero… quello per il cibo! #sanvalentino2018

laragnatelanews

: #SanValentino si avvicina e nell'aria si respira sempre più romanticismo ?? Anche a @105takeaway con la performance… - Radio105 : #SanValentino si avvicina e nell'aria si respira sempre più romanticismo ?? Anche a @105takeaway con la performance… - renaultitalia : Inseguiamo sempre l’amore. Qualcuno più degli altri… #ThePostman #RenaultZE #SanValentino ?? Attiva l’audio per scop… - ninazilli : @TizianoFerro @GiordanaAngi ?????? ti ringrazio ancora una volta, per l’ispirazione, i consigli preziosi e il cuore g… -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Se siete indecisi come organizzare la “temuta” serata del 14 febbraio e non avete ancora prenotato nulla, possiamo essere di enorme aiuto! La prima opzione potrebbe essere di scegliere la città che in quella data vi farebbe respirare insieme all’ossigeno rare particelle di romanticismo colorate: Parigi! Tutto in quel giorno emana amore, anche i clochard. Negozi addobbati con cuori, fiori, amori e gente per la strada che cammina velocemente, ma con almeno un fiore in mano ,o al posto della baguette. Se tutto questo è un po’ troppo per voi (io non convinta l’ho sperimentato ben 2 volte), la seconda opzione potrebbe essere Roma con ben due proposte per una cena differente e originale. LIVELLO 1 Via Duccio di Buoninsegna, 25 (EUR Serafico) Aperto da più di un anno da una idea di Emilia Branciani e Claudio Montingelli, ha già fatto parlare di sé e per questa romantica ricorrenza il ...