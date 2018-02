L’accessorio più cool di stagione? Il junk food!

vanityfair

(Di sabato 10 febbraio 2018) Col tubino nero quelle aromatizzate al nero di seppia, che sono super classy. Con jeans, sneakers e maglietta, le Fonzies al formaggio sono il tocco di colore casual perfetto. Non stiamo vaneggiando colti da un improvvisofood craving, ovvero una voglia irresistibile di cibo spazzatura, ma abbinando al guardaroba gli accessori piùdi, ovvero le patatine in busta. LEGGI ANCHEFunny shopping: ogni giorno un oggetto che ci strappa un sorriso Sì perché, a giudicare dalla sfilata Autunno-Inverno 2018 di Chromat, le patatine saranno quanto di più fashionista si possa abbinare al proprio look. Il brand americano specializzato in activewear infatti ha mandato in passerella le sue modelle accessoriate da pacchetti di Cheetos e da bibite in lattina, infilate in tasca e legate a pantaloni e vestiti come se fossero parte integrante del look. Non solo: alcune modelle hanno aperto i ...