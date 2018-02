La Marina Militare della Turchia blocca nave dell’Eni in viaggio verso Cipro

Nave Eni in viaggio verso Cipro fermata da Marina Militare turca - : La piattaforma Saipem 12000 si stava dirigendo verso l'isola del Mediterraneo per iniziare operazioni di trivellazione. Erdogan all'indomani della visita in Italia si era detto contrario a questo tipo ...

Marina Militare : il 13 febbraio si conclude il corso di Medicina di Combattimento : Il 13 febbraio 2018 presso l’Area Addestrativa della Brigata Marina San Marco di Massafra, si terrà l’esercitazione di soccorso ed evacuazione feriti in scenario bellico, che conclude il corso di Medicina di Combattimento di quest’anno svolto a favore del personale sanitario della Marina Militare. Durante l’attività, al fine di poter mostrare l’expertise maturata dalla forza armata in tale contesto formativo, saranno presenti sul campo sia ...

Marina Militare : mancano solo 3 giorni per partecipare al concorso per futuri ufficiali : Sono rimasti solo 3 giorni prima della scadenza del bando di concorso per 115 posti da allievo della 1ª classe dei ruoli normali dell’Accademia Navale di Livorno. Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (nr. 3 del 9.01.2018 – 4a Serie Speciale), è iniziata la “campagna arruolamenti” dei futuri ufficiali della Marina Militare, che avrà termine il prossimo 8 febbraio. L’Università del Mare che, con sette corsi di laurea specialistica e ...

Marina Militare : vivi un giorno con gli allievi dell’Accademia Navale di Livorno : Sabato 3 febbraio l’Accademia Navale di Livorno aprirà nuovamente le porte a tutti coloro che vorranno conoscere da vicino la vita degli allievi Ufficiali della Marina Militare, offrendo un’ulteriore opportunità per visitare l’Istituto di formazione nel pieno della sua attività. Dopo l’affluenza record di oltre 6000 visitatori registrata durante l’Open Day del 20 gennaio, la Marina Militare offre la possibilità ai giovani studenti, ...

Marina Militare : palombari rimuovono residuati bellici a Brindisi : Dal 20 al 27 gennaio i palombari del Gruppo Operativo Subacquei del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare, distaccati presso il Nucleo S.D.A.I. di Taranto (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi), a Brindisi hanno proceduto alla rimozione e alla distruzione di pericolosi ordigni esplosivi rinvenuti a soli 10 metri di distanza dal lungomare Regina Margherita. “Non e’ mai facile intervenire per rimuovere in sicurezza un ...

Marina Militare : Nave Alliance continua il trasferimento verso l’Islanda : continua il trasferimento della Nave polivalente di ricerca Alliance verso il porto di Reykjavík, in Islanda, dopo essere ripartita ieri dopo una sosta tecnica di due giorni nel porto spagnolo di La Coruña. Le condizioni meteorologiche e del mare lasciano ben sperare per il mantenimento della tabella di marcia nel trasferimento verso Nord prevedendo di arrivare in Islanda nei primi giorni di febbraio. Nave Alliance è partita lo scorso 17 ...

Marina Militare : elicotteri di Mare Sicuro soccorrono 9 persone - tra loro anche bambini : Nel pomeriggio di ieri, a seguito ad una richiesta del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, coordinatore nazionale del soccorso in Mare, il cacciatorpediniere Durand de la Penne e la fregata Bergamini sono intervenuti per un’evacuazione medica. Lo comunica una nota della Marina Militare. “L’intervento degli elicotteri delle due unità della Marina Militare, in zona in quanto parte del dispositivo navale ...

La Marina Militare torna al circolo polare artico : la Nave Alliance continua il viaggio verso l’Islanda : Prosegue il viaggio della Nave polivalente di ricerca Alliance verso il porto di Reykjavík, in Islanda, dopo essere ripartita ieri dopo una sosta tecnica di due giorni nel porto spagnolo di La Coruña: lo rende noto la Marina Militare. Le condizioni meteorologiche e del mare lasciano ben sperare per il mantenimento della tabella di marcia nel trasferimento verso Nord prevedendo di arrivare in Islanda nei primi giorni di febbraio. La Nave Alliance ...

F35 - il primo cacciabombardiere delle polemiche sarà utilizzato dalla Marina Militare : Tutte le scuole di guerra del mondo insegnano l'importanza della protezione aerea, ecco perché il nostro Paese è da anni impegnato (è partner di "livello 2") nella costruzione degli F35, con un ...

Marina Militare : record di visitatori in accademia navale per il concorso per diventare professionisti del mare : Grande successo all’Open Day dell’accademia navale di Livorno del 20 gennaio scorso quando, in sole 6 ore di apertura al pubblico, sono stati circa 2000 i visitatori, provenienti da tutta Italia, che hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino la vita degli Allievi Ufficiali della Marina Militare. Una affluenza record che testimonia il grande interesse dei giovani e delle loro famiglie per visitare l’Istituto di formazione nel pieno ...

Da Portomaggiore a testimonial della Marina militare : Sottotenente di vascello, a 26 anni è stata scelta per la campagna promozionale dell'Accademia navale

“La Marina Militare nella storia contemporanea” : bandito concorso a premi per Tesi di Laurea : Lo Stato Maggiore della Marina Militare ha bandito un concorso a premi per Tesi di Laurea sul tema “La Marina Militare nella storia contemporanea”, con partecipazione aperta fino al 30 giugno 2018 a tutti gli studenti universitari. Il concorso è stato ideato nell’intento di stimolare una conoscenza sempre più profonda dell’importanza della marittimità per il nostro Paese e del ruolo e le funzioni della Forza Armata nell’ambito della politica ...

Marina Militare : la nave Alliance parte per una nuova spedizione nel Mare Artico : Mercoledì 17 gennaio la nave polivalente di ricerca Alliance partirà dal porto di La Spezia per una missione scientifica con il Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) della NATO, fra i mari d’Islanda e Groenlandia, oltre il Circolo Polare Artico. A salutare l’equipaggio e i ricercatori imbarcati, il Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Donato Marzano e la direttrice del CMRE, dottoressa ...

Marina Militare 42 gli allievi Ufficiali provenienti dalla Sicilia che frequentano l’Accademia Navale di Livorno per diventare dei “professionisti del mare” : Sono 42 gli allievi Ufficiali provenienti dalla Sicilia che frequentano l’Accademia Navale di Livorno per diventare dei “professionisti del mare” della Marina Militare, al servizio del Paese e della collettività. Anche quest’anno la “campagna arruolamenti” per l’accesso alla 1ª classe dell’Accademia Navale ed iniziata con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 9.01.2018 – 4ª Serie Speciale, si è aperta con numerose domande di ...