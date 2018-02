La gara a squadre di Amici di Maria De Filippi in stand by | l’ingresso di Sephora e il

Olimpiade - figura - corti uomini e coppie della gara a squadre : l'Italia è sesta : C'è una classifica cortissima e tutto può ancora succedere: ma l'Italia, dopo due di quattro programmi corti della gara a squadra, è in piena corsa per entrare tra le cinque elette che disputeranno i ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia - credici! Nella prova a squadre si può sognare. In gara Matteo Rizzo e Della Monica-Guarise : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima Della Cerimonia d’Apertura si inizia subito a fare sul serio: durante questa giornata sono infatti in programma i corti dell’individuale maschile e delle coppie di artistico. L’Italia vuole sognare in grande con Matteo Rizzo e la coppia composta da Nicole Della Monica e Matteo ...

Salto con gli sci - Mondiali Juniores 2018 : Slovenia e Germania si impongono nella gara a squadre : Il trampolino HS 106 di Kandersteg, in Svizzera, ha ospitato oggi due delle tre gare a squadre valide per i Campionati Mondiali Juniores 2018 di Salto con gli sci. Domani si chiuderà la manifestazione con la prova mista. Tra le donne, autentico dominio della Slovenia, che ieri aveva messo due ragazze nelle prime due posizioni della gara individuale. Jerneja Brecl, Nika Kriznar, Katra Komar ed Ema Klinec hanno totalizzato 733 punti, scavando un ...

Scherma - Coppa del Mondo Baltimora 2018 : successo della Francia nella gara a squadre - le azzurre chiudono al sesto posto : La Coppa del Mondo di sciabola femminile di Baltimora non si chiude come previsto per l’Italia. Infatti nella gara a squadre odierna, le azzurre, campionesse europee ed iridiate in carica, sono rimaste giù dal podio, concludendo il torneo in sesta posizione. Il quartetto formata da Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi e Loreta Gulotta, dopo aver superato brillantemente l’Azerbaijan per 45-18, è stato sorprendetemene eliminato ai ...

Volo con gli sci - Mondiali 2018 : nella gara a squadre trionfa la Norvegia - davanti a Slovenia e Polonia : I Mondiali di Volo con gli sci di Oberstdorf (Germania) si chiudono con un altro trionfo della Norvegia, che conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre davanti a Slovenia e Polonia. La squadra norvegese si conferma campionessa del mondo grazie ai 1662.2 punti realizzati complessivamente dopo gli otto salti in programma dal trampolino HS235. Il grande protagonista di questa vittoria è stato ancora Daniel Andre Tande che, dopo l’oro ...

Coppa del Mondo di fioretto - azzurri secondi a Parigi nella gara a squadre : Dopo la tripletta azzurra nell'individuale, l'Italia torna sul podio nella gara a squadre che ha concluso la tappa di Parigi del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il quartetto azzurro composto dai tre protagonisti della giornata di ieri, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola, e da Andrea Cassarà, ha conquistato il secondo ...

Efficienza squadre - per il Milan mezzo punto in meno a gara rispetto alla mole di gioco : Efficienza squadre europee sul terreno di gioco, ci sono squadre che creano molto e non concretizzano e altre più efficaci. Ecco quali sono. L'articolo Efficienza squadre, per il Milan mezzo punto in meno a gara rispetto alla mole di gioco è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : ad Hinterzarten il Giappone vince la gara a squadre davanti a Russia e Francia. Nona l’Italia : La Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile sbarca a Hinterzarten, in Austria, dopo una settimana di pausa e apre il proprio weekend di gare con la prova a squadre, la prima della storia al femminile. La gara si è disputata sul trampolino Adlerschanze HS108 e ha visto prevalere il Giappone, forte di una squadra composta da Sara Takanashi, Yuka Seto, Kaori Iwabuchi e Yuki Ito e capace di condurre le operazioni fin dal primo Salto. ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : ad Hinterzarten la prima gara a squadre della storia : Nel fine settimana, la Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile riprenderà da Hinterzarten, in Austria, dopo una settimana di pausa. Le gare di disputeranno sul trampolino Adlerschanze HS 108, che ospiterà una prova storica: la prima competizione a squadre di Coppa del Mondo in campo femminile. In particolare, la gara si svolgerà nella giornata di sabato, a dividere la qualificazione e la gara individuale, che si svolgeranno ...

Scherma - Coppa del Mondo Gyor 2017 : Italia seconda nella gara a squadre! Sciabolatori azzurri sconfitti in finale dalla Corea del Sud : L’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre della sciabola maschile. nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo, a Gyor (Ungheria), il quartetto azzurro formato da Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli ed Aldo Montano è stato sconfitto in finale dalla Corea del Sud. Il cammino degli azzurri si era aperto con due vittorie nette con Gran Bretagna (45-32) e Germania (45-34). Poi in semifinale è arrivata la sfida ai padroni di ...

Fifa pensa a nuovo Mondiale per club - in gara 24 squadre : Svolgendosi l'anno prima della Coppa del mondo, accantonata la Confederations Cup, il paese ospitante dovrebbe essere lo stesso che organizza la Coppa del Mondo. Ma in questo caso sarebbe impossibile ...

Napoli-Juventus - come si presenteranno le due squadre alla gara del San Paolo : Mancano ormai tre giorni alla sfida chiave tra Napoli e Juventus. Per gli azzurri sarà la prova per capire se possono ambire allo scudetto. C’è grande entusiasmo per questa sfida, come dimostra il tutto esaurito previsto per venerdì sera con circa 55 mila spettatori presenti sugli spalti dello Stadio San Paolo. Le due squadre vengono […] L'articolo Napoli-Juventus, come si presenteranno le due squadre alla gara del San Paolo proviene ...