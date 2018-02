La classifica di Sanremo di venerdì sera

Sanremo 2018 : classifica quarta serata cantanti Big e Giovani : Big Sanremo 2018: classifica provvisoria quarta serata Venerdì 9 febbraio nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018 i conduttori hanno reso nota la nuova classifica provvisoria relativa ai cantanti Big in gara, ieri sera giudicati per la prima volta dalla Giuria degli Esperti con Pino Donaggio Presidente e Milly Carlucci tra i componenti. Così come avvenuto per le classifiche rivelate nelle precedenti serate, anche questa quarta ...

classifica di Sanremo 2018 dopo i duetti della quarta serata del 9 febbraio : le posizioni occupate dai Campioni : La Classifica di Sanremo 2018 dopo i duetti della quarta serata del 9 febbraio è stata annunciata di conduttori del 68° Festival della canzone italiana al termine delle esibizioni. Anche questa volta non una Classifica complessiva di tutti i voti ricevuti dai Campioni bensì il parziale emerso dalla votazione della giuria di esperti che stasera ha votato per la prima volta. Gli esperti selezionati dalla commissione artistica per esprimente ...

Sanremo 2018 - la classifica della quarta serata : Giovanni Caccamo, Arisa Al Festival di Sanremo 2018 prosegue la corsa dei Big verso la finalissima del sabato. Nella quarta serata, quella riservata ai duetti (qui l’elenco completo), si sono esibiti tutti i venti artisti in concorso, con i rispettivi ospiti e con una versione inedita del proprio brano in gara. Le loro performance sono state valutate dalla giuria degli esperti (entrata in gioco con un peso del 20%), dalla giuria della sala ...

Sanremo 2018 - Nuove Proposte : la classifica finale – tutte le percentuali : Sanremo 2018, Lorenzo Baglioni La classifica finale delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 riserva qualche sorpresa. Ultimo, che ha trionfato nella sezione Nuove Proposte, ha ottenuto un consenso unanime. Sia nel televoto, sia nel totale e definitivo, calcolato con la media tra le percentuali di voto ottenute nella quarta serata e nelle serate precedenti. Non è andata così a Lorenzo Baglioni, che ha mancato il podio (arrivando ...

