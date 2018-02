Juventus-Tottenham | alla scoperta delle origini piemontesi di Pochettino

Juventus - non solo attacco : è tornata la super difesa. E ora la sfida con il Tottenham : E' tornata la super difesa, ammesso che se ne sia mai andata. Dici Juventus e pensi al "clean sheet". Porta inviolata, mai battuta, nessun gol subito. Anzi, soltanto uno. Almeno nelle ultime 16 ...

Juventus-Tottenham - il programma della vigilia : 1 di 2 Successiva TORINO - La Juventus ha reso noti i particolari del calendario Champions sulla sfida con il Tottenham . Saranno giorni divisi tra allenamenti e dichiarazioni, tra Vinovo e l'Allianz ...

Juventus-Tottenham - niente Dybala. Marotta svela il futuro di Marchisio : “Non ci sono segnali di…” : Juventus-Tottenham, niente Dybala. Marotta svela il futuro di Marchisio: “Non ci sono segnali di…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Tottenham, niente DYBALA- Brutte notizie in casa bianconera. niente di nuovo, ma Paulo Dybala, come anticipato dallo stesso Allegri, non sarà a disposizione per il primo atto degli ottavi di Champions ...

Juventus-Tottenham - Andata Ottavi Champions League 2018 : le probabili formazioni. Recuperato Douglas Costa - De Sciglio in vantaggio su Lichtsteiner : Archiviata con una netta vittoria la partita di Firenze, la Juventus pensa ora al match di Andata degli Ottavi di finale di Champions League 2017-18 in programma martedì 13 febbraio alle 20.45. I bianconeri sfideranno il Tottenham, primo ostacolo che si pone davanti alla squadra di Allegri nella corsa a Kiev. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della sfida. Arrivano buone notizie dall’infermeria, perché Douglas Costa è ...

Juventus-Tottenham - Andata Ottavi Champions League 2018 : quando si gioca? Programma - orari e tv. Non c'è Diretta in chiaro : Entrambe le partite saranno trasmesse in Diretta tv su Mediaset Premium, in Diretta streaming su Premium Player e in Diretta LIVE scritta su OASport. Non ci sarà la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Juventus-Tottenham - Andata Ottavi Champions League 2018 : quando si gioca? Programma - orari e tv. Non c’è Diretta in chiaro : Martedì 13 febbraio (ore 20.45) l’Allianz Stadium di Torino sarà teatro del match d’Andata degli Ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Tottenham. I bianconeri secondi nel proprio girone alle spalle del Barcellona se la vedranno dunque contro la formazione inglese, in grado precedere nel proprio raggruppamento il Real Madrid e impressionando per il proprio gioco. Una compagine, dunque, da non sottovalutare quella ...

Juventus - ALLEGRI/ "Dybala in campo col Tottenham? Non lo so" : JUVENTUS, parla ALLEGRI: “E’ la partita di Bernardeschi, domani gioca lui”. Conferenza stampa del tecnico dei bianconeri in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 19:02:00 GMT)

Juventus - Chiellini : 'Chi imita Guradiola rovina i difensori italiani. Tottenham? Kane fantastico' : Ho viaggiato in molte parti del mondo. Ho visto anche le parti peggiori del Sudafrica e del Brasile. Ho soggiornato in Tailandia in un hotel a cinque stelle. Poi vai dietro l'angolo e vedi gente che ...

Champions League : Tottenham pronto a sfidare la Juventus - : Buffon appartiene ad una categoria particolare, la più elevata nel mondo del calcio: quella delle leggende ".

Juventus-Tottenham - tutto quello che c'è da sapere : 1 di 4 Successiva TORINO - Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Juventus e Tottenham, in programma martedì prossimo alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Dalla situazione degli ...

Juventus - Matuidi salta Fiorentina e Tottenham : TORINO - La Juventus ha svolto anche oggi un allenamento mattutino. La pioggia battente e il freddo non hanno certamente fermato i giocatori allenati da Massimiliano Allegri che, dopo la seduta a ...

Biglietti Juventus-Tottenham (13 febbraio) : come acquistare i tickets per l’andata degli ottavi di finale di Champions League : L’urna di Nyon ha decretato che dovranno essere Juventus e Tottenham a contendersi un posto tra le migliori otto d’Europa: sarà questo uno degli ottavi di finale della Champions League di calcio. Il sorteggio svizzero ha riservato un ostacolo duro ai bianconeri, ma certamente alla portata della banda di Massimiliano Allegri, che ha così evitato pericoli peggiori. Si giocherà martedì 13 febbraio alle ore 20.45: manca poco tempo e ...

Juventus - tegola per Allegri : Matuidi salta Tottenham e derby : TORINO - Anche gli esami clinici hanno confermato: Blaise Matuidi salterà Juve-Tottenham ma anche altre partite importanti e difficili come la trasferta di Firenze, il derby col Toro, la semifinale di ...

Infortunio Matuidi : salterà il Tottenham - il comunicato della Juventus : Infortunio Matuidi – “A seguito dell’Infortunio occorso nella gara di ieri sera, il giocatore è stato sottoposto nel pomeriggio di oggi a indagini strumentali presso il J|Medical. Con le riserve legate alla precocità degli accertamenti effettuati, le indagini risultano indicative di una lesione di grado lieve-medio ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie idonee e saranno comunque necessari ulteriori ...