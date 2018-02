Juventus Chievo Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Chievo- Juventus - ‘giallo’ sul recupero : la decisione di Maresca e la versione delle due panchine : Come se non bastassero le polemiche per le espulsioni di Bastien e Cacciatore, un nuovo episodio di Chievo-Juventus è destinato a far discutere: il ‘giallo’ sulla scelta del recupero . Maresca inizialmente aveva assegnato 5 minuti di recupero ma dopo il goal del 2-0 di Higuain ha deciso l’extratime fischiando la fine del match allo scoccare del 90′. Una scelta che inizialmente sembrava fosse stata presa dopo una ...

Chievo- Juventus - Cacciatore chiede scusa : “Ho commesso un enorme errore” : Chievo-Juventus , Cacciatore chiede scusa : “Ho commesso un enorme errore” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Juventus , Cacciatore chiede scusa – Fabio Cacciatore , difensore del Chievo, chiede pubblicamente scusa per il brutto gesto delle manette compiuto durante la sfida di ieri contro la Juventus. LE SCUSE DEL DIFENSORE SU INSTAGRAM Il ...

Il Chievo resiste - poi resta in nove Vince la Juventus : Chievo in dieci 45' Botta da fuori di Khedira, para Sorrentino La cronaca del secondo tempo 1' Chievo in dieci, Maran corre ai ripari e mette Depaoli per Pucciarelli 8' Costa per Mandzukic, sinistro ...