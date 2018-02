Juventus | Allegri | ' Rigore? Vi spiego cosa ho visto io dal vivo'

Juventus - Allegri mette le cose in chiaro : il rigore - Bernardeschi e Dybala : Prezioso successo per la Juventus nella gara di campionato contro la Fiorentina, importante vittoria per la corsa scudetto. Ecco le parole di Allegri ai microfoni di Premium Sport: “C’è da fare i complimenti ai ragazzi e alla Fiorentina, abbiamo iniziato bene ma loro hanno alzato la pressione. Giocavamo troppo sulle linee e li abbiamo agevolati. Abbiamo rischiato in un paio di occasioni, bisognava chiudere il primo tempo senza danni. Il ...

Fiorentina-Juventus 0-2 : gol di Bernardeschi e Higuain - Allegri in testa : La dura legge dell'ex è firmata Federico Bernardeschi: Allegri lo lancia titolare e lui ringrazia spaccando la partitaccia del Franchi con una punizione alla Dybala. Bernardeschi tartassato fin dal ...

Juventus - Marotta a tutto campo : il futuro di Marchisio - Allegri e l’infortunio di Ghoulam : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro la Fiorentina, partita fondamentale per la corsa scudetto. Prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Da Marchisio ci aspettiamo una prestazione importante. Non ci sono segnali di un cambiamento per il futuro”. Su Bernardeschi: “E’ un esame importante per lui, può acquisire tempra e consapevolezza nelle proprie ...

Fiorentina-Juventus - 200panchina con i bianconeri per Allegri - Barça storico : rassegna stampa : "Incredibile Allegri, Dybala ritrovato" Sulle prime pagine del Corriere dello Sport e Tuttosport l'apertura è dedicata all'anticipo Fiorentina-Juventus, con diverse chiavi di lettura. "Incredibile ...

Juventus - Allegri/ Il dubbio Dybala e la polemica sullo Scansuolo - "Scudetto andrà ai migliori" : Juventus, parla Allegri: “E’ la partita di Bernardeschi, domani gioca lui”. Conferenza stampa del tecnico dei bianconeri in vista della partita di domani sera contro la Fiorentina(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:31:00 GMT)

Convocati Juventus - la scelta di Allegri su Sturaro e Douglas Costa : Convocati Juventus – La Juventus si appresta ad affrontare la Fiorentina al ‘Franchi’ nell’anticipo del venerdì della 24^ giornata di Serie A. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei Convocati dove sono presenti sia Sturaro che Douglas Costa. Entrambi hanno recuperato e sono a disposizione. Assenti gli infortunati Matuidi, Dybala, Cuadrado e Howedes. Ecco l’elenco completo: 1 BUFFON 2 DE SCIGLIO 3 CHIELLINI 4 ...

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà. Napoli super grazie a Sarri' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Juventus - Allegri carica Bernardeschi : 'È la sua partita - fischi o non fischi' : VINOVO - Il 7-0 col Sassuolo è già ampiamente 'smaltito', archiviato, resettato. Allegri ha lavorato per riportare tutti con i piedi ben piantati per terra, in questi giorni, oltre che per individuare ...

Serie A Juventus - la conferenza di Allegri LIVE : Trovare un'altra vittoria in campionato per proseguire nell'appassionante duello scudetto contro il Napoli ed arrivare alla gara di andata di Champions League contro il Tottenham nelle migliori ...

Domani Fiorentina-Juventus : ecco come giocherà Allegri : 1 di 2 Successiva TORINO - Cresce la tentazione di sostituire l'infortunato Blaise Matuidi con Kwadwo Asamoah nella delicata trasferta di Domani a Firenze. Massimiliano Allegri sta ragionando su ...

Calciomercato Juventus - Allegri al Real Madrid? Ecco il possibile erede Video : La #Juventus ha deciso di non muoversi sul mercato nella sessione invernale, dal momento che la squadra sta giocando molto bene ed è in lotta su tre fronti. Marotta e Paratici, dunque, hanno rimandato tutto alla prossima sessione di #Calciomercato estivo. Il primo acquisto del club bianconero a giugno potrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco di proprieta' del Liverpool. La Juventus, comunque, segue anche alcuni giocatori di ...

Juventus - MANDZUKIC PAZZO DI ALLEGRI/ "Che emozione la scenografia col Barcellona" : JUVENTUS, MANDZUKIC PAZZO di ALLEGRI: “Tra i migliori allenatori d'Europa, con lui possiamo vincere tutto”. L'attaccante croato parla anche del suo nuovo ruolo... Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:18:00 GMT)