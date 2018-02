Juve | furia Higuain dopo la Fiorentina | ' Solo due domande o me ne vado'

Juventus - Higuain infuriato : 'Se mi fa 3 domande me ne vado...' : TORINO - Il fuori onda è stato ripreso dalle telecamere di Mediaset. Il telecronista annuncia l'imminente intervista di Higuain: ' C'è qualche problema, doveva venire il Pipita ma...Anzi no, eccolo lo ...

Calciomercato Juventus - clamoroso inserimento per Politano : furia Napoli - tutti i dettagli : clamoroso inserimento della Juventus nella corsa a Politano, scintille di mercato con il Napoli: pronto l'assalto all'esterno del Sassuolo LaPresse/Alessandro Fiocchi Un colpo di scena clamoroso, dopo ...

Juventus - il Real Madrid nel futuro di Dybala : l’argentino fa infuriare Messi : Juventus, il Real Madrid nel futuro di Dybala: l’argentino fa infuriare Messi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, IL Real Madrid NEL futuro DI Dybala – La Juventus deve resistere agli assalti dei top club internazionali per ‘La Joya’ Paulo Dybala. L’argentino è adesso out per un problema muscolare, ma non si placano le ...

Cagliari-Juventus - Giulini è una furia : “campionato falsato” : A fine partita ha aspettato il direttore di gara Calvarese per chiedergli spiegazioni. Tommaso Giulini non le ha avute, ma il presidente del Cagliari, dopo la sconfitta casalinga con la Juventus, ce l’ha soprattutto con l’arbitro Var Banti. “Cosi’ non va bene – spiega ai microfoni di Premium Sport -, noi ci giochiamo la vita in queste partite. A Roma abbiamo perso con il gol di mano di Fazio al 95°, noi siamo bravi ...

Nel derby di Coppa Italia passa la Juve - la furia del Torino sul Var : Roma, 4 gen. (askanews) Sarà Juventus-Atalanta la seconda semifinale di Coppa Italia. Dopo quella dei bergamaschi, che hanno eliminato il Napoli, arriva la qualificazione dei bianconeri che hanno ...

Juventus-Torino - Mihajlovic è una furia : proteste in occasione del secondo gol [VIDEO] : Si è concluso il quarto di finale di Coppa Italia, la Juventus ha avuto la meglio del Torino nel derby. Turnover da parte delle due squadre, il tecnico bianconero lascia in panchina Higuain mentre gioca Dybala, Mihajlovic schiera ancora Niang come prima punta con Iago Falque e Berenguer. Un gol per tempo per la Juventus che apre le marcature con Douglas Costa, il Torino ci prova ma non è lucido in fase realizzativa, nelle ripresa la Juventus ...

Pogba fa infuriare il Manchester United : il clamoroso episodio che riguarda l’ex Juve : Stagione fino al momento positiva per il Manchester United, la squadra di Mourinho occupa la seconda posizione in Premier League e nelle ultime ore circolano voci sul centrocampista Pogba che avrebbero del clamoroso. Secondo quanto riporta Sportsmail il centrocampista ex Juventus non si è presentato all’allenamento e il Manchester United ha inviato diversi componenti del suo staff ad alzarlo dal letto. Come se non bastasse Pogba non ha ...