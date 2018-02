Italia-Spagna 0-1 | Paolini ko con Suarez Navarro Poi la Errani

Spagna in vantaggio sull'Italia : Spagna in vantaggio 1-0 sull'Italia dopo la prima partita di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II 2018. Nel singolare di apertura sulla terra rossa indoor del PalaTricalle 'Sandro ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 0-1 : Carla Suarez Navarro piega in due set Jasmine Paolini. Poco da fare per la giovane azzurra : Nel primo match del primo turno del World Group II di Fed Cup 2018, sulla terra rossa indoor del PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti tra Italia e Spagna, Poco da fare per la giovane Jasmine Paolini (n.158 del mondo) superata dalla ben più quotata Carla Suarez Navarro (n.29 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match ben gestito dall’iberica, superiore dal punto di vista del palleggio ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 0-1 in DIRETTA : Suarez Navarro batte in poco più di un’ora Jasmine Paolini a Chieti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Saranno Jasmine Paolini e Carla Suarez Navarro ad aprire la sfida tra azzurre ed iberiche a Chieti. Un match molto difficile per la giovane tennista nostrana al cospetto di una giocatrice esperta, abile ad interpretare la terra rossa. Sarà infatti sul rosso indoor del PalaTricalle “Sandro Leombroni” che le ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : prima giornata (sabato 10 febbraio). Programma - orari e tv. Il palinsesto completo : È tutto pronto per la sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le azzurre tenteranno la vittoria utile ad accedere al playoff con cui potranno giocarsi il ritorno nel Gruppo Mondiale. Contro, però, le temibile spagnole, prive di Garbiñe Muguruza ma con Carla Suarez Navarro. Sarà proprio lei ad aprire il Programma, nel match contro Jasmine Paolini. A seguire, invece, ...