Italia | le Olimpiadi non sono la Coppa del Mondo…

Olimpiadi invernali - prima giornata senza medaglie per l'Italia Video : Il primo giorno di gare alle Olimpiadi invernali di #PyeongChang si chiude con zero medaglie per l'Italia [Video] nonostante l'attesa per la prima gara della Wierer. C'è gia' chi comincia a fare paragoni con i giochi si Sochi 2014 in cui l'Italia chiuse con zero ori nel medagliere, risultato negativo che non si aveva dal 1980. Biathlon 7,5 km sprint donne: sesta Vitozzi, male la Wierer Questa era la gara da cui oggi si attendevano medaglie per ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Carolina Kostner - l’Italia punta sulla sua regina! Obiettivo finale nel Team Event! : La regina è pronta. Questa notte Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena di PyeongChang inaugurando la sua quarta Olimpiade con lo short program del Team Event di Pattinaggio artistico. Per la punta di diamante della nazionale azzurra sarà fondamentale eseguire un programma pulito, in modo da poter guadagnare una delle prime tre posizioni, utilissime per centrare la qualificazione alla seconda parte di gara. Oltre questo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 : le startlist e gli orari del team event (domenica 11 febbraio). Per l’Italia Carolina Kostner e Cappellini / Lanotte! : Seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. In programma domenica, vedremo la short dance ed il programma corto femminile, mentre le migliori cinque nazionali potranno poi disputare il libero delle coppie d’artistico. L’Italia schiererà i danzatori Anna Cappellini / Luca Lanotte e la pattinatrice Carolina ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : sarà un duello tra Martin Fourcade e Johannes Boe nella sprint? Gli Italiani ci provano : Scattano ufficialmente, anche per quanto riguarda gli uomini, i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 per quanto riguarda il Biathlon. Si incomincia con una prova mozzafiato come la 10km sprint e, con grande probabilità, con il primo duello tra i due dominatori della stagione: il francese Martin Fourcade e il norvegese Johannes Boe. Questa prima gara ci permetterà di capire come si sono presentati alla kermesse coreana i biathleti e, soprattutto, ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli Italiani in gara domani (domenica 11 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : domani domenica 11 febbraio l’Italia si scatenerà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 24 guerrieri a caccia di un risultato importante, sognando le medaglie e magari anche il titolo. Le speranze più concrete sono riposte nei ragazzi della discesa libera: Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer sfidano Feuz e Svindal per far saltare il banco. Speriamo nella rimonta di Kevin e Dominik Fischnaller nelle ultime due manche di ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : prosegue il team event - sfida tra russi e canadesi. Italia per la top 5 con Carolina Kostner : Dopo una giornata di pausa, riprenderà domenica il team event di Pattinaggio di figura, valido per i Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, saranno in programma la short dance ed il programma corto femminile, dopodiché le migliori cinque squadre avranno accesso ai programmi liberi, che avranno inizio nella stessa giornata con le coppie d’artistico. Al comando della classifica dopo le prime ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle dell’Italia (10 febbraio) : Arianna Fontana show - flop Dominik Fischnaller. Bene Lisa Vittozzi : Giornata altalenante per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire le pagelle degli azzurri. Dorothea Wierer, 5: illude con una prima parte di gara stratosferica nella sprint, è addirittura in testa dopo il primo poligono. Nella serie in piedi vanifica tutto con due errori che potrebbero costare cari anche in ottica inseguimento. Lisa Vittozzi, 7: se si pensa che con un errore in meno avrebbe vinto la ...

Sci Alpino Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari Italiani - gare : SCI Alpino Olimpiadi Invernali 2018. Lo Sci Alpino è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dall’11 al 24 febbraio 2018 presso le due stazioni sciistiche di Jeongseon e Yongpyong. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Sci Alpino ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si disputeranno cinque gare maschili e ...

Pattinaggio di Velocità Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari Italiani - gare : Pattinaggio DI Velocità Olimpiadi Invernali 2018. Il Pattinaggio di Velocità è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 24 febbraio 2018 presso l’Ovale di Gangneung. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Pattinaggio di Velocità ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale 14 gare suddivise in ...

Slittino Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari Italiani - gare : Slittino Olimpiadi Invernali 2018. Lo Slittino è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 15 febbraio 2018 sulla pista dell’Alpensia Sliding Centre. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Slittino ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Le competizioni sono quattro, suddivise in singolo maschile, singolo ...

Short Track Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari Italiani - gare : Short Track Olimpiadi Invernali 2018. Lo Short Track è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dal 10 al 22 febbraio 2018 presso l’Arena del ghiaccio di Gangneung. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Short Track ai Giochi sudcoreani. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Si svolgeranno in totale con 8 gare suddivise in 4 maschili e ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Italia IN FINALE nella staffetta di short track! Lisa Vittozzi sesta nel biathlon - flop Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’ITALIA si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : staffetta femminile dell’Italia in finale! Numero da antologia all’ultimo giro di Arianna Fontana! : Ci è voluta una magia di Arianna Fontana nell’ultimo giro per far volare in finale alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 la staffetta femminile di Short track. Il quartetto azzurro (Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei) ha chiuso al secondo posto dietro alla Cina, centrando l’accesso all’ultimo atto che si terrà martedì 20 Febbraio. Una bella prova delle azzurre, che hanno stabilito anche il secondo ...