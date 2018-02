vanityfair

: Isola di Pasqua: isolati e felici - TravellerItalia : Isola di Pasqua: isolati e felici - museodellarte : L'Isola di Pasqua - Rapa Nui - thomaslicc : Speciale Sposi - CILE ed Isola di Pasqua -

(Di sabato 10 febbraio 2018) I cileni la chiamano la Isla mas isla del mundo, cioè l’piùta che c’è. L’di, Rapa Nui il suo nome in polinesiano, è il posto abitato più remoto che esista. Le coste del Cile, di cui amministrativamente fa parte, sono lontane più di 3000 chilometri, quelle delle isole della Polinesia Francese, più di 4000. Per il resto solo mare. Il beneficio mentale di questa lontananza dal resto del mondo si percepisce non appena si atterra all’aeroporto di Hanga Roa, cioè una pista compresa tra le pendici di un vulcano, il mare e le palme. LEGGI ANCHEDove andare in vacanza nel 2018 I motivi per visitarla sono molti, in primis gli sconvolgenti moai e tutti i misteri che dalla notte dei tempi si portano dietro. Le grandi statue di pietra vulcanica grazie a cui l’è conosciuta nel mondo esercitano un fascino magnetico, e ascoltare le tante teorie sulla loro nascita non fa ...