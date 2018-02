lasicilia

: IoScrittore, per mettersi in gioco - solospettacolo : IoScrittore, per mettersi in gioco -

(Di sabato 10 febbraio 2018) ROMA, 10 FEB - Oltre 175.800 giudizi su incipit e opere, 23.849 aspiranti autori iscritti, 2.334 opere valutate in finale, 100 nuove voci pubblicate in ebook, 12 nuovi scrittori in libreria e 410.000 ...