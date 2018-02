Inter | Spalletti alza la voce | “vogliono mettermi contro il club” | poi l’esclusione di

Inter - Spalletti : 'Non rischieremo Icardi. Se sono fortunato? Fortunatissimo' : L'Inter vuole rialzarsi dopo più di due mesi per restare ancorata al quarto posto. Ma contro il Bologna non ci sarà ancora Icardi. Icardi. 'Mauro purtroppo non potrà essere della partita, ha provato a ...

Guarin torna all’Inter?/ “Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio”. E' l'ideale per Spalletti : Guarin torna all’Inter? “Ausilio se mi chiami pronto a tagliarmi l'ingaggio”. Il centrocampista nel giro della nazionale colombiana ha chiamato a gran voce la sua vecchia squadra(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Inter - le ultime sul rientro Icardi e la “rivoluzione” di Spalletti contro il Bologna : L’Inter sta preparando la fondamentale gara casalinga contro il Bologna. La squadra di mister Spalletti sta vivendo un momento negativo che ormai perdura da diverse giornate ed ora è giunta l’ora di cambiare registro se non si vuol rischiare di perdere la zona Champions League. Spalletti lo sa bene e per sua fortuna potrebbe ritrovare Mauro Icardi al centro dell’attacco per l’incontro col Bologna, l’attaccante si ...

Serie A - Inter. Candreva : 'Spalletti? Un peccato non averlo avuto prima' : Otto giornate senza successi e un momento decisamente delicato che ha fatto perdere all'Inter posizioni in classifica e certezze, ma che non mette in dubbio la stima da parte di alcuni giocatori ...

Inter - Candreva : 'Spalletti è sincero e leale. Il rapporto è ottimo' : 'Con Spalletti ho un bel rapporto. Peccato non averlo avuto prima in carriera, tira fuori anche cose che non si pensa di avere. È sincero e leale'. L'attaccante dell'Inter Antonio Candreva, ...

Inter - arrivano ulteriori conferme : Spalletti testa il cambio di modulo - due i “sacrificati” eccellenti! : 1/15 ...

Calciomercato Inter : ipotesi Conte a fine stagione al posto di Spalletti : In questi ultimi giorni sono emersi nuovi particolari riguardo Spalletti. Infatti, il tecnico di Certaldo avrebbe avuto una discussione con alcuni tifosi della Roma. Spalletti ha voluto chiarire la questione, cercando di bloccare qualsiasi polemica. Lui non si è sottratto e a voluto spiegare come sono andati i fatti. Ha ammesso il dialogo avuto nei giorni scorsi con diversi tifosi giallorossi. Ha, però, specificato che lo fa con coloro che ...

Inter - rispunta Conte : matrimonio in estate? Milan alla finestra - ma Spalletti e Gattuso… : Inter, rispunta Conte: matrimonio in estate? Milan alla finestra, ma Spalletti e Gattuso… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, rispunta Conte- Continua il periodo piuttosto complicato per l’Inter e per Luciano Spalletti. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, trapelate dall’Inghilterra, Antonio Conte, qualora dovesse esser esonerato ...

Inter : Spalletti ancora con Perisic e Candreva - congelato il rinnovo : Poi, sempre secondo la Gazzetta dello Sport , il rallentamento dell'Inter e anche il suo hanno congelato i discorsi che potrebbero essere ripresi prossimamente. Perisic, a differenza di Candreva, ha ...

Bufera Spalletti. Milan-Inter : attesa per Conte. La rassegna stampa : Scrive la Gazzetta dello Sport: "Con…Te partirò: scatta anche il festival degli allenatori. Conte, fiducia a tempo dal Chelsea: Milan, Inter e l'Italia in attesa. Il tecnico, che a Londra traballa, ...

Inter - Spalletti è un caso : bufera per le confidenze dell'allenatore : 'Spalletti è un caso'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina su Luciano Spalletti , allenatore dell'Inter che ha attaccato in modo netto tramite confidenze ai tifosi: 'bufera per le confidenze ai tifosi, ma il tecnico ha parlato a ruota ...

Inter e Roma - Spalletti si 'confessa'/ E intanto Totti : "Non lo conosco..." : Spalletti, Inter e Roma: la confessione “Totti non correva più, i nerazzurri non vogliono spendere, qui è una follia”. Clamorose rivelazioni dell’allenatore del club meneghino(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:10:00 GMT)

Spalletti : “Inter depressa? Forse vogliono attaccarmi” : Spalletti: “Inter depressa? Forse vogliono attaccarmi” Spalletti: “Inter depressa? Forse vogliono attaccarmi” Continua a leggere L'articolo Spalletti: “Inter depressa? Forse vogliono attaccarmi” sembra essere il primo su NewsGo.

Inter - Candreva manda un messaggio a Spalletti : “cambio di modulo? Ecco dove posso giocare” : Presente all’evento “Amici dei Bambini” a Milano, Antonio Candreva ha analizzato il momento dell’Inter che non sta attraversando un periodo positivo. Ecco le sue dichiarazioni: “Contraccolpo psicologico dopo aver perso la testa? Abbiamo avuto mesi di difficoltà ed è sotto gli occhi di tutti. Forse abbiamo perso autostima dopo la partita contro l’Udinese in cui meritavamo di vincere, per fortuna quelle dietro stanno ...