Inter | Icardi salta anche il Bologna

Inter - Spalletti alza la voce : “vogliono mettermi contro il club” - poi l’esclusione di Icardi e il cambio di modulo : Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del delicatissimo match che i nerazzurri dovranno affrontare con il Bologna. L’obiettivo è quello di tornare a conquistare ai tre punti che mancano ormai da 8 gare. Spalletti ha toccato diversi argomenti a cominciare dalla decisione di non convocare Icardi: “Non può essere della partita, ha provato a restare nel gruppo ma nei movimenti ...

Inter - Spalletti : 'Non rischieremo Icardi. Se sono fortunato? Fortunatissimo' : L'Inter vuole rialzarsi dopo più di due mesi per restare ancorata al quarto posto. Ma contro il Bologna non ci sarà ancora Icardi. Icardi. 'Mauro purtroppo non potrà essere della partita, ha provato a ...

Icardi ancora in dubbio per Inter-Bologna : pronto Eder : Durante la seduta infatti Icardi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe avvertito qualche fastidio all'adduttore tanto che ieri l'attaccante non è sceso in campo limitandosi al lavoro in ...

Inter-Bologna - Icardi a caccia del 100esimo gol in A : Domenica col Bologna l'attaccante può entrare nella storia, ma rischia di farlo anche l'Inter in caso di mancato successo

Inter - è allarme Icardi : le ultime novità : Inter, è allarme Icardi. Il centravanti argentino sembrava certo di rientrare in campo in questo weekend, ma la sua presenza per l’incontro dell’Inter con il Bologna è seriamente a rischio. Icardi infatti ancora non si è aggregato al gruppo e dunque potrebbe non farcela almeno dal primo minuto. La sensazione è che Spalletti possa dare ancora spazio ad Eder, con Maurito che però stavolta andrà in panchina e potrà subentrare per almeno ...

Inter - Icardi e la carica dei 100 gol. E senza 3 punti si fa la storia : ... rebus Icardi mauro e la carica dei 100 - Per riuscire a "esorcizzare" il Meazza tutti dovranno fare di più e meglio, ma poi serve buttarla dentro e per questo il mondo nerazzurro si aggrappa a ...

Ronaldo : “Icardi sta bene all’Inter - ma il Real è un sogno per chiunque…” : Ronaldo: “Icardi sta bene all’Inter, ma il Real è un sogno per chiunque…” Ronaldo: “Icardi sta bene all’Inter, ma il Real è un sogno per chiunque…” Continua a leggere L'articolo Ronaldo: “Icardi sta bene all’Inter, ma il Real è un sogno per chiunque…” sembra essere il primo su NewsGo.

Serie A Inter - Icardi è sulla via del recupero : MILANO - Luciano Spalletti ritrova Mauro Icardi . L'ex tecnico della Roma può finalmente sorridere dopo un periodo decisamente negativo per la sua Inter. Il bomber argentino, con ogni probabilità, ...

Inter - buone notizie Icardi recupera : MILANO, 8 FEB - Finalmente una buona notizia per Luciano Spalletti e il popolo nerazzurro: Mauro Icardi - con ogni probabilità - sarà in campo domenica a San Siro nella partita contro il Bologna. Il ...

Inter-Bologna : Icardi torna con Rafinha : Icardi torna titolare nell'Inter contro il Bologna per inseguire il gol numero 100 ed entrare in club ristretto di cannonieri: come si legge sul Corriere dello Sport , superato il guaio muscolare che ...