Inter | Icardi non ce la fa | niente Bologna

Inter : Icardi salta anche il Bologna : ANSA, - MILANO, 10 FEB - Mauro Icardi non ce la fa a recuperare per la partita contro il Bologna. L'attaccante argentino non è presente nella lista dei 21 convocati nerazzurri - diffusa dal sito ...

Icardi ancora in dubbio per Inter-Bologna : pronto Eder : Durante la seduta infatti Icardi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe avvertito qualche fastidio all'adduttore tanto che ieri l'attaccante non è sceso in campo limitandosi al lavoro in ...

Inter-Bologna - Icardi a caccia del 100esimo gol in A : Domenica col Bologna l'attaccante può entrare nella storia, ma rischia di farlo anche l'Inter in caso di mancato successo

Inter - è allarme Icardi : le ultime novità : Inter, è allarme Icardi. Il centravanti argentino sembrava certo di rientrare in campo in questo weekend, ma la sua presenza per l’incontro dell’Inter con il Bologna è seriamente a rischio. Icardi infatti ancora non si è aggregato al gruppo e dunque potrebbe non farcela almeno dal primo minuto. La sensazione è che Spalletti possa dare ancora spazio ad Eder, con Maurito che però stavolta andrà in panchina e potrà subentrare per almeno ...

Inter - Icardi e la carica dei 100 gol. E senza 3 punti si fa la storia : ... rebus Icardi mauro e la carica dei 100 - Per riuscire a "esorcizzare" il Meazza tutti dovranno fare di più e meglio, ma poi serve buttarla dentro e per questo il mondo nerazzurro si aggrappa a ...

Ronaldo : “Icardi sta bene all’Inter - ma il Real è un sogno per chiunque…” : Ronaldo: “Icardi sta bene all’Inter, ma il Real è un sogno per chiunque…” Ronaldo: “Icardi sta bene all’Inter, ma il Real è un sogno per chiunque…” Continua a leggere L'articolo Ronaldo: “Icardi sta bene all’Inter, ma il Real è un sogno per chiunque…” sembra essere il primo su NewsGo.

Serie A Inter - Icardi è sulla via del recupero : MILANO - Luciano Spalletti ritrova Mauro Icardi . L'ex tecnico della Roma può finalmente sorridere dopo un periodo decisamente negativo per la sua Inter. Il bomber argentino, con ogni probabilità, ...

Inter-Bologna : Icardi torna con Rafinha : Icardi torna titolare nell'Inter contro il Bologna per inseguire il gol numero 100 ed entrare in club ristretto di cannonieri: come si legge sul Corriere dello Sport , superato il guaio muscolare che ...

Inter - le ultime sul rientro Icardi e la “rivoluzione” di Spalletti contro il Bologna : L’Inter sta preparando la fondamentale gara casalinga contro il Bologna. La squadra di mister Spalletti sta vivendo un momento negativo che ormai perdura da diverse giornate ed ora è giunta l’ora di cambiare registro se non si vuol rischiare di perdere la zona Champions League. Spalletti lo sa bene e per sua fortuna potrebbe ritrovare Mauro Icardi al centro dell’attacco per l’incontro col Bologna, l’attaccante si ...

Inter - Muraro durissimo con Icardi : 'Non è un leader - è un capitano passivo' Video : All'#Inter era stato soprannominato 'Jair bianco'. Carletto Muraro è tra quei giocatori che hanno lasciato il segno, protagonista del nuovo corso che alla fine degli anni '70 portò la squadra, nell'arco di un triennio, a vincere il dodicesimo scudetto [Video]. Con la maglia nerazzurra ha vinto, oltre al citato titolo tricolore, anche una Coppa Italia: per lui complessive 193 partite tra campionato, coppe europee e Coppa Italia ed un totale di 55 ...

Dall’Inter al futuro di Icardi e alla lotta scudetto : parla Ronaldo il ‘Fenomeno’ : Ronaldo non dimentica il calcio italiano. In Serie A ha giocato per 6 stagioni (5 con l’Inter e una con il Milan) e ora continua a guardare il nostro campionato con interesse e con una speranza neanche troppo velata: “Da interista spero che lo scudetto non lo vinca la Juventus, tifo Napoli – ha confessato ieri da Londra ai microfoni Sky Sport 24 durante un evento Nike – Ho il massimo rispetto per i bianconeri e per i suoi ...