Infortunio Ghoulam | il comunicato del Napoli | sorpresa sui tempi di recupero

Juventus - Marotta a tutto campo : il futuro di Marchisio - Allegri e l’Infortunio di Ghoulam : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro la Fiorentina, partita fondamentale per la corsa scudetto. Prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di Premium Sport: “Da Marchisio ci aspettiamo una prestazione importante. Non ci sono segnali di un cambiamento per il futuro”. Su Bernardeschi: “E’ un esame importante per lui, può acquisire tempra e consapevolezza nelle proprie ...

Infortunio Ghoulam - gli ultimi importanti aggiornamenti sulle condizioni del calciatore del Napoli : Infortunio Ghoulam – Brutta giornata per il Napoli in attesa del big match della 24^ giornata del campionato di Serie A, di fronte la Lazio in una gara fondamentale per la corsa scudetto. Il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con un nuovo Infortunio di Ghoulam, il terzino azzurro stava recuperando dopo la rottura del crociato del ginocchio destro. Il calciatore è stato a Villa Stuart per i controlli e secondo le prime ...

Infortunio Ghoulam - il Napoli adesso compra : ipotesi clamorosa dal mercato svincolati : Infortunio Ghoulam – Dramma Ghoulam, dramma Napoli, altro pesante Infortunio per il terzino di Maurizio Sarri. Il calciatore algerino era sulla via del recupero dopo la rottura del crociato del ginocchio destro, adesso deve fare i conti con un altro stop. Per il calciatore del Napoli si sospetta la frattura della rotula, come riporta il sito ufficiale del Napoli e per questo motivo la stagione potrebbe essere finita. Il Napoli ha assoluto ...

Infortunio Ghoulam - shock Napoli : nuovo stop in allenamento - frattura della rotula : Infortunio Ghoulam – shock Napoli, nuovo grave Infortunio per Ghoulam. Il terzino algerino era sulla via del recupero dopo la rottura del crociato del ginocchio destro rimediata lo scorso novembre. Nell’allenamento di oggi però il giocatore si è di nuovo fermato: si sospetta la frattura della rotura sempre del ginocchio destro. Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani a Villa Stuart. Ecco il comunicato del ...