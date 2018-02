Imprevisto per i Decibel a Sanremo 2018 con Lettera dal duca video | Ruggeri si

Imprevisto per Fiorello a Sanremo 2018 (video) - un uomo sul palco prima del monologo e del medley di Baglioni e Morandi : Voleva fare lo scaldapubblico ed è stato accontentato: Fiorello a Sanremo 2018 ha aperto la prima serata con un monologo e un medley, un'apparizione animata da un Imprevisto. Pare non si sia trattato di una gag improvvisata: un uomo è apparso sul palco poco prima dell'ingresso dello showman, per chiedere di parlare col Procuratore della Repubblica e col sindaco di Sanremo, ma è stato portato via dai tecnici. "Una volta si arrampicavano sulle ...

Nasa - per il razzo Ariane 5 decollo con Imprevisto | Video : Nasa, per il razzo Ariane 5 decollo con imprevisto | Video Piccolo blackout nelle comunicazioni con la Terra, poi il contatto è stato ripristinato Continua a leggere L'articolo Nasa, per il razzo Ariane 5 decollo con imprevisto | Video sembra essere il primo su NewsGo.

Imprevisto a Pomeriggio 5 : entra un uomo col volto coperto e Barbara manda la pubblicità : Momenti di preoccupazione, lunedì 15 gennaio, nel daytime di Canale 5! Durante la puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha dovuto tagliare all’improvviso l’intervista a Mary Falconieri e mandare velocemente la pubblicità. La causa? Un intruso in studio! Vediamo come si sono svolti i fatti. Pomeriggio 5: gli ospiti gieffini, da Patrick Ray Pugliese a Mary Falconieri Tra i tanti ospiti di Barbara D’Urso, il simpaticissimo ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Ecco quando e dove nascerà il figlio Leone : un nuovo Imprevisto per la coppia : Fedez e Chiara Ferragni presto saranno genitori! Ecco quando e dove nascerà il piccolo Leone; intanto sorge un nuovo problemino per la nota coppia...(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:23:00 GMT)

Fedez - il prezzo dell’anello per Chiara e l’Imprevisto a Los Angeles : Fedez svela il prezzo dell’anello per Chiara Ferragni? L’indizio e la disavventura a Los Angeles Tutto ciò che accade a Chiara Ferragni e Fedez finisce sempre al centro dell’attenzione. I due sono due vere e proprie star, sia singolarmente che in coppia. Da quando si sono fidanzati, i fan non fanno altro che seguirli 24 […] L'articolo Fedez, il prezzo dell’anello per Chiara e l’imprevisto a Los Angeles ...

Imprevisto nella diretta di SkyTg24 - operatore passeggia nello studio : 'Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti', predisse Andy Warhol nel secolo scorso. Questa persona, presumibilmente un tecnico, si è giocato così la sua occasione, passeggiando davanti a una ...

Striscia la notizia - Imprevisto per Michelle Hunziker : salta la puntata e viene sostituita : puntata fuori dal comune per Striscia la notizia: ieri, lunedì 11 dicembre 2017, Michelle Hunziker è stata sostituita in corsa da Enzo Iacchetti...