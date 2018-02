Il Tottenham ‘risponde’ alla Juve | Kane-goal e Arsenal ko | bianconeri avvisati

calcioweb.eu

(Di sabato 10 febbraio 2018) Ilmanda nuovi segnalintus a pochi giorni dsfida di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì all’Allianz Stadium. Se ihanno vinto la propria sfida di campionato contro la Fiorentina, gli ‘Spurs’ hanno fatto altrettanto vincendo di misura in casa con l’nell’anticipo della 27^ giornata di Premier League. Tre punti preziosi per la squadra di Pochettino per la corsazona Champions League arrivati ancora una volta grazie ad undi Harry. L’attaccante inglese sarà sicuramente il pericolo numero uno per la difesa dellantus con Chiellini e Benatia che saranno chiamati ad un super lavoro per contenerlo. L'articolo Il‘risponde’ko,sembra essere il primo su CalcioWeb.