Il Torino con Belotti | Mazzarri | ' È in pole position'

Udinese - Oddo : 'Con il Torino vale doppio per l'Europa' : Risalita in fretta da una posizione pericolosa a tutt'altra altezza di classifica, l'Udinese domani si gioca una fetta importante del suo sogno per l'Europa con il Torino. Ma l'allenatore dei ...

Torino - Mazzarri chiede il bis : 'Con l'Udinese come con la Samp - ma stavolta vinciamo' : Torino - Siamo ad un bivio. Da una parte il cartello mediocrità, dall'altro quello che indica l' Europa . Perché la sfida contro l' Udinese è un bivio verso il futuro. Se i granata dovessero steccare ...

Torino - Mazzarri in conferenza stampa : annuncio su Belotti : L’arrivo in panchina di Walter Mazzarri ha cambiato la corsa del Torino, adesso il club granata si prepara per la partita contro l’Udinese. Ecco le importanti indicazioni in conferenza stampa: “L’Udinese ha fatto più di due punti a partita nelle ultime 10, 11 gare. Che è una media da Champions. E questo mi permette di dire che conta sempre chi si affronta e come lo si affronta. In Inghilterra non sono mai stato espulso, e ...

Torino - Meloni contesta sconti agli arabi del Museo egizio ma il direttore la rimprovera : “Strumentazione politica” : Botta e risposta tra la leader di FdI, Giorgia Meloni, e il direttore del Museo egizio Christian Greco sulla promozione lanciata nelle scorse settimane dal Museo che prevede sconti sul biglietto d’ingresso per i cittadini di lingua araba. La leader di FdI nel capoluogo piemontese per una serie di iniziative elettorali, davanti al Museo, durante una conferenza stampa, ha sottolineato che l’iniziativa “racconta di un razzismo che ...

Torino - blitz contro anarchici che a Cpodanno ferirono una poliziotta : La Digos sta notificando alcuni ordini di misura cautelare per i responsabili delle proteste di Capodanno quando durante una manifestazione di anarchici davanti al carcere delle Vallette furono ...

Parole al veleno di Maxi Lopez contro Mihajlovic : “ecco cosa faceva al Torino - ne ha risentito anche Ljajic…” : Domenica allo stadio ‘Grande Torino’ arriverà l’Udinese. La squadra di Oddo sta attraversando un periodo molto positivo che ha portato i friulani a ridosso della zona Europa. contro i granata sarà quindi uno scontro diretto per l’Europa League. Maxi Lopez, attaccante dei bianconeri, calcherà per la prima volta il campo dell’Olimpico ‘Grande Torino’ da avversario, e sicuramente per l’attaccante ...

Torino - 16 milioni di articoli contraffatti venduti su Internet e con le televendite : Maxisequestro della Guardia di finanza in un'azienda gestita da un cingalese. La merce valeva otto milioni di euro

Torino - l’appello di Belotti ai tifosi e le ultime sulle condizioni di De Silvestri : Il Torino si appresta ad affrontare una gara importantissima per la corsa all’Europa contro un’altra squadra che al momento è in lizza per accaparrarsi i posti “europei”. Domenica in Piemonte arriverà l’Udinese di mister Oddo ed il Gallo Belotti potrebbe tornare in campo dal primo minuto di gioco. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Sicuramente nelle prossime due partite il fattore campo ...

Torino - sconto a Mazzarri : sarà in panchina con la Juventus : ROMA - La Corte sportiva d'appello delle Figc ha accolto parzialmente il ricorso d'urgenza presentato da Walter Mazzarri, riducendo da due ad una le giornate di squalifica inflitte al tecnico del ...

Torino - Mazzarri : ridotta la squalifica. Contro la Juventus ci sarà : Il Torino potrà contare sul suo condottiero, per il derby con la Juventus. Infatti, è stato parzialmente accolto il ricorso avanzato dal club ed è stata ridotta ad una sola giornata la squalifica di ...

Basket Serie A - Torino si rinforza con Nobel Boungou Colo : ROMA - All'indomani della sconfitta patita contro lo Zenith San Pietroburgo che ha portato all'eliminazione dall'Eurocup, la Fiat Torino annuncia un nuovo rinforzo nel pitturato: l'ala forte classe ...

Dybala ha scelto il Barcellona : non confermata la casa in affitto a Torino : E’ il settimanale Chi ha dare un dispiacere ai tifosi della Juve. Dybala lascia la Juventus. Il calciatore non avrebbe, infatti,

Basket - Eurocup 2018 : Torino perde con lo Zenit ed è eliminata. Trento saluta con una sconfitta : Serata negativa per l’Italia in Eurocup. Torino e Trento sono state entrambe sconfitte. Se per i dolomitici il ko è quasi indolore, essendo già eliminati, fa male invece alla Fiat, che ha salutato così la competizione. La squadra piemontese è stata battuta dallo Zenit in quello che era un vero e proprio scontro diretto. Un’eliminazione che arriva dopo il caos delle ultime settimane, con le dimissioni di Luca Banchi e, due giorni fa, ...

