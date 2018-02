Il super computer che ha previsto la vittoria di Ultimo ha fatto il suo pronostico per i

Previsioni meteo più precise grazie ai supercomputer : Le Previsioni meteo diventano sempre più accurate, soprattutto in caso di eventi estremi: ciò grazie ai supercomputer, che sono in grado di tenere costantemente aggiornate le simulazioni rielaborando in pochi minuti l’enorme quantità di dati raccolti dai satelliti. Degli esperimenti sono stati eseguiti in Giappone dall’Istituto Riken di Studi Avanzati in Scienze Computazionali con il computer K, dalla potenza di 8 milioni di miliardi ...

EUROPA La Commissione propone d'investire un miliardo di euro in supercomputer : Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "I supercomputer sono già al centro di notevoli progressi e innovazioni in molti settori che interessano ...

EuroHPC il super-computer dell' UE : Si chiama EuroHPC il progetto con il quale l' unione europea intende realizzare un super computer nel prossimo decennio. La commissione europea ha presentato il progetto EuroHPC che prevede la realizzazione di un’infrastruttura europea di super-computer all’avanguardia a livello mondiale. L’obiettivo del progetto è implementare sistemi di calcolo ad alte prestazioni, in grado di raggiungere entro il 2023 un miliardo di miliardi di ...

I numeri dei VC a stelle e strisce. I benchmark di Intel (dopo Meltdonw&Spectre) e il supercomputer UE - : Una questione che, se non risolta, potrebbe convincere molte menti brillanti importate in America a tornare a casa: un danno enorme per l'economia digitale. > *** Il supercomputer europeo L'Unione ...

L'Ue investe un miliardo nei nuovi supercomputer : 1 miliardo di euro per la costruzione di un'infrastruttura europea di supercomputer. Al progetto finora partecipano 13 Stati membri, fra cui l'Italia

Arriva il supercomputer europeo : l’UE lancia piano da 1 miliardo : La Commissione europea oggi ha proposto di investire 1 miliardo di euro nella costruzione di un’infrastruttura europea di supercomputer di livello mondiale, in grado di elaborare quantità maggiori di dati e dare benefici alla società in numerosi settori, dall’assistenza sanitaria alle energie rinnovabili, dalla sicurezza delle automobili alla sicurezza informatica. Al progetto finora partecipano 13 Stati membri, tra cui ...

iMac Pro : un supercomputer in abito da sera. : La prima generazione di iMac risale al 1998, quando le cose non andavano benissimo per Apple e allora si decise di produrre un computer all-in-one di fascia medio/bassa. L’operazione si rivelò azzeccata e le vendite ricominciarono a salire anche grazie a un aiutino di Bill Gates; Microsoft acquistò 150 milioni di dollari di azioni Apple, terminò tutte le cause in corso, e iniziò a produrre il celebre Office anche per Mac. Nel tempo l’iMac si è ...