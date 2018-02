Il paradosso INPS | 700mila persone in pensione con pochi anni di lavoro

Blastingnews

(Di sabato 10 febbraio 2018) Resta ancora caldo il tema legato al sistema pensionistico italiano, il quale negli ultimiha subito importanti modificazioni, tutte piuttosto discusse. Al momento, infatti, l'età pensionabile è salita ulteriormente, allontanando ancora di più l'aspettativa di milioni didi potersi godere la vecchiaia in maniera serena e soprattutto con un trattamento previdenziale adeguato. Secondo un recente studio, però, sembrerebbe che l'Italia presenti due fazioni ben distinte: da un lato c'è chi non riesce ad accumulare glidi contributi previsti ex lege, dall'altro invece c'è chi è riuscito ad accedere al pensionamentocondi. I superpensionatiIn un'Italia in cui è in serio rischio il pensionamento dell'attuale forza, per via soprattutto dell'elevata percentuale di giovani disoccupati, una recente indagine curata dall'ha messo in luce un ...