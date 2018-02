Il giorno piu atteso del ' Carnevale Muggesano' | domenica c' è il 65Â° Corso Mascherato

Il grande paradosso del maltempo di oggi al Sud : il giorno più freddo dell’anno per un Ciclone Africano che arriva dal Sahara! Appennino sommerso di neve [FOTO] : 1/6 Foto di Andrea Perri ...

“Papà - chi ha ucciso Loris?”. Cosa ha risposto Davide Stival all’altro figlio. La risposta più difficile che quel padre potesse dare. Solo ora racconta il giorno drammatico in cui il piccolo Diego gli ha fatto delle domande. Anzi - proprio quella domanda : È notizia dei giorni scorsi che il tribunale di Ragusa ha tolto la patria potestà a Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per l’omicidio del primogenito, Lorys Stival, negandole anche il diritto a vedere il figlio più piccolo, Diego, e ad essere aggiornata sulla sua crescita. “A Diego non manca nulla, per ora sono io a pensare a lui – dice il papà, Davide Stival, come riporta Repubblica – A lui ...

Il giorno più bello per Honor 8 : annuncio e date ufficiali sull’aggiornamento Oreo : Dovremmo essere giunti una volta per tutte al termine della lunga telenovela che ha coinvolto uno smartphone come il cosiddetto Honor 8. Sto parlando del rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, giudicato a più riprese "improbabile" anche da noi di OptiMagazine alla luce di alcune alcune dichiarazioni ufficiali da parte di esponenti di questo produttore. Oggi 7 febbraio, però, siamo giunti effettivamente al "punto di non ritorno", in quanto gli ...

“Il giorno più brutto della mia vita”. Matrimonio choc : accade di tutto. Come nei migliori film tragicomici - la povera malcapitata si ritrova nel bel mezzo dei peggiori guai in quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello. Da non crederci : tutto quello che le è successo : Lo diciamo subito: non è un film. È una storia vera e tristissima per la protagonista. Una serie di sfortunati eventi ha impedito alla sposa di presentarsi in tempo in chiesa per il fatidico ‘sì’, così colui che avrebbe dovuto diventare suo marito, tale Darren, l’ha abbandonata sull’altare. Per Nichola Tuohy, 46 anni di Hornchurch, nell’Essex, quella che sarebbe dovuta essere la mattinata più bella della vita si è ...

“Non può essere”. Doveva essere il giorno più felice - ma lo choc la sconvolge. Questa neo-mamma dà alla luce suo figlio ma l’ostetrica le svela una cosa che non avrebbe voluto sapere. Ancora non si è ripresa da quella notizia : Quando Annie Lightfoot, dall’ecografia, ha scoperto che nel suo grembo stava crescendo una bambina, era elettrizzata. Già aveva le idee molto chiare: per esempio il nome, Coco. Per Annie era la prima gravidanza e non stava più nella pelle. Era troppo felice, tra l’altro, di aspettare una femmina e, non appena lo ha scoperto, ha iniziato a comprare tantissimi vestitini. Tutta rosa, pieni di fiori, brillantini, cuoricini. Non aveva fatto in tempo ...

“Tanti auguri - amico mio”. Un messaggio speciale commuove Fabrizio Frizzi. Nel giorno del compleanno - ecco comparire in rete le parole più belle - che hanno colpito i fan e il presentatore : Il periodo sicuramente più difficile dopo tanti anni di carriera, quello che sta vivendo negli ultimi mesi Fabrizio Frizzi. Dal momento in cui è stato colpito da un malore, l’esistenza dell’amato presentatore è cambiata per sempre, con la paura, tanta, che fatica a farsi da parte. Proprio il 5 febbraio fa segnare sul calendario una data importante, quella delle sessanta candeline da spegnere. Un compleanno che sicuramente il ...

5 Febbraio - è il giorno di Sant’Agata : vita e opere più rappresentative : Il 5 Febbraio ricorre la festa di Sant’Agata, il cui nome, in greco, significava “buona”. Cresciuta in una famiglia ricca e illustre catanese, sentì presto il desiderio di donarsi totalmente a Cristo, forse a 15 anni. Il Vescovo della città di Catania, nella cerimonia della velatio, le impose il flammeum, un velo rosso portato dalle vergini consacrate. Secondo altri, aveva 21 anni quando ciò avvenne, tanto da esser rappresentata con una tunica ...

Buone notizie per il Mezzogiorno : Il Pil cresce più delle altre regioni : Il Check-up ha confermato un moderato ma costante miglioramento dell'economia meridionale. Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni ...

Buongiorno e Buon 1° Febbraio 2018 : ecco le immagini più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/51 ...

OttopiùCasa raddoppia e cambia giorno di uscita : ... da questa settimana sarà in edicola ogni sabato, anzichè il mercoledì, insieme all'inserto OttopiùEventi curato dalla redazione spettacoli. Due inserti in uno, doppia occasione per fare affari . ...

Giulio Tremonti - il giorno più doloroso : escluso dalle liste di Forza Italia : Nel vortice di esclusioni, ripensamenti e ribaltoni, nelle liste del centrodestra spicca una assenza: Giulio Tremonti . È finito in fretta il suo 'Rinascimento'. L'ex ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi , che aveva fondato con Vittorio Sgarbi un movimento rimasto alla fine alla finestra, non è stato candidato in alcun collegio con Forza Italia .

giorno della memoria : Fiorentina : "Ma più" : Dopo la partecipazione di Pantaleo Corvino qualche Giorno fa all'evento 'Binario 21' alla stazione centrale di Milano insieme ad altri personaggi del calcio italiano, la Fiorentina commemora il Giorno ...

Treno deragliato - Cattaneo : “Linea tra le più trafficate : qui 500 treni al giorno. Ma questo non giustifica incidenti” : “Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma dalla dinamica sembra essersi trattato di un cedimento strutturale della rete o del convoglio in uno dei punti più trafficati della rete ferroviaria lombarda, da cui passano circa 500 treni al giorno“: lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, che riferisce di aver contattato l’ad di Trenord, Cinzia Farisé, e il presidente della ...

Imprese - 46 mila in più nel 2017. Il mezzogiorno traina le nascite (+ 60%) : Per questo - aggiunge Lo Bello - occorre aiutare gli imprenditori a tenere il passo con i cambiamenti che sempre più rapidamente investono il mondo dell'economia. 46mila Imprese in più rispetto al ...