Il finale di Gomorra 2 su Rai4 con il faccia a faccia tra Don Pietro e Ciro | la terza

optimaitalia

: Il finale di #Gomorra2 su #Rai4 con il faccia a faccia tra Don Pietro e Ciro: la terza stagione ci sarà?… - OptiMagazine : Il finale di #Gomorra2 su #Rai4 con il faccia a faccia tra Don Pietro e Ciro: la terza stagione ci sarà?… - whosthatgarl : Stasera ci sta sia sanremo sia la finale di gomorra e me le perdo entrambe perché devo andare a una festa di famiglia - passionfilms_a : Ich mag das @YouTube-Video: -

(Di sabato 10 febbraio 2018) Ildi2 suva in onda oggi, 10 febbraio, regalando al pubblico e ai fan uno dei momenti più intensi della serie Sky. Donsi troveranno finalmentemettendo fino ad uno scontro che dura ormai da mesi e al quale lo stesso Immortale aspirava da tempo, ma come andrà a finire?Ad andare in onda questa sera saranno gli episodi 11 e 12 dal titolo "Nella gioia e nel dolore" e "La fine del giorno" in cui vedremoe Genny ancora protagonisti. Quest'ultimo ha ancora del filo da torcere per colpa di suo padre che ha deciso di non dargli fiducia oltre e di prendere in mano la situazione a Secondigliano creando una vera e propria frattura tra loro, la stessa che ha portato Genny ad armare la mano del suo stesso nemico.Dall'altra parte abbiamo. L'Immortale ormai ha perso tutto. Ha ucciso la moglie con le sue mani mentre Donha ...