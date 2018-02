I lavoratori della Whirlpool a Sanremo | Siamo qui per il futuro delle nostre 537

I lavoratori della Embraco incontrano Papa Francesco : 'Dovete lottare e avere fede' : I lavoratori della Embraco hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano. "Dovete lottare e continuare ad avere fede anche nella lotta. Io prego per voi" ha detto il Pontefice alla delegazione di ...

Piccolo (PD) : la Raggi ha abbandonato i lavoratori della Multiservizi : Roma- Ilaria Piccolo, Consigliera capitolina del PD, in una nota ha parlato della situazione di Roma Multiservizi. lavoratori abbandonati dalla Raggi “I lavoratori della Multiservizi... L'articolo Piccolo (PD): la Raggi ha abbandonato i lavoratori della Multiservizi su Roma Daily News.

Grasso apre la campagna elettorale a Napoli e incontra i lavoratori della Coop : Inizia la campagna elettorale di Liberi ed Uguali a Napoli, con il suo leader Pietro Grasso in prima linea. Prima una visita allo stabilimento Coop dell'Arenaccia nei pressi di piazza Carlo III,...

I lavoratori della Embraco tornano in piazza per dire no ai licenziamenti : Una protesta dei lavoratori della Embraco tornano in piazza, questa mattina, a Torino , i lavoratori dello stabilimento Embraco di Riva di Chieri . L'azienda, che fa parte del Gruppo Whirpool , ha ...

lavoratori della scuola convocati in Prefettura : I Lavoratori autorganizzati Milano, congiuntamente al Coordinamento Lavoratori della scuola “3 Ottobre” e all’ Assemblea regionale DM Lombardia, ci hanno inoltrato il comunicato stampa, di cui diamo integrale pubblicazione di seguito, dove si da notizia di un incontro che si terrà in Prefettura. convocati in Prefettura: il comunicato Lunedì 29 gennaio alle ore 18 una […] L'articolo Lavoratori della scuola convocati in Prefettura ...

Nuovo contratto per lavoratori sicurezza e difesa della Pa : Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Arriva il rinnovo contrattuale per i dipendenti pubblici della sicurezza e delle forze armate. Il rinnovo è stato firmato questa notte dai ministri della Pa Marianna Madia, ...

Appalto manutenzione della Asl L'Aquila - i lavoratori vanno salvaguardati : L'Aquila - Le segreterie provinciali di Filcams, Fiom e Fillea Cgil di L’Aquila, in ottemperanza a quanto previsto in tema di cambi di Appalto, hanno fatto richiesta di incontro con le società che dovrebbero subentrare dal 1° febbraio 2018 nell’Appalto di manutenzione degli immobili della Asl provinciale alla società Olicar Gestione Srl, il cui contratto, in scadenza il 21 gennaio 2018, è oggi prorogato almeno fino al ...

Gualdo Tadino - i lavoratori della Tagina in sciopero : annunciata manifestazione in piazza stamane alle 10 : Resta una vertenza cruciale per l'economia di Gualdo Tadino e dell'Umbria, sulla quale anche le istituzioni, locali e regionali, sono chiamate ad impegnarsi. Gubbio/Gualdo Tadino 22/01/2018 07:39 ...

lavoratori senza stipendio da mesi - l'amministratrice della società si regala una Porsche e la esibisce su Fb : I Lavoratori sono senza stipendio e gli amministratori straordinari della Servicedent, società della galassia rimasta orfana di Maria Paola Canegrati — cioè la Lady Sorriso al centro di un'indagine per tangenti a pioggia nella sanità - si liquidano somme ingenti con le quali comprano beni di lusso e li ostentano sui social network.A raccontare la storia è il Corriere della Sera:La crisi del gruppo, che gestisce ...

DISSESTO DELLA SP 119 : RSA Uilm Sevel 'SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA SICUREZZA DEI lavoratori' - Abruzzo in Video : Unitamente ai lavoratori, RSA Uilm Sevel sollecita le Istituzioni e la politica ad impegnarsi per affrontare e risolvere il problema DELLA SP 119 che è già stata protagonista di gravi incidenti, ...

Torino : Capodanno fra speranza e incertezza per i lavoratori della Embraco : C'è poca voglia di festeggiare fra chi vede il proprio futuro lavorativo in bilico. La fabbrica del gruppo Whirpool vuole chiudere. I contratti di solidarietà non verranno rinnovati -

Milano - i lavoratori della grande distribuzione in piazza : no alle aperture forzate - sì al contratto : Corteo da via Albricci (sotto la sede di Federdistribuzione) a piazza Scala. Nei giorni scorsi la protesta contro i negozi aperti a Natale e Santo Stefano nei...

"Soddisfazione per la sentenza della corte d'appello sui lavoratori Fincantieri" : La Sinistra per Monfalcone esprime 'soddisfazione per la sentenza della corte d'appello di Trieste sul reintegro dei lavoratori licenziati da Fincantieri che sancisce per la seconda volta l'...