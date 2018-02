I candidati a Cinque stelle | Noi siamo gli unici coerenti e credibili

candidati - le liste : novità Lucio Bianchi nei Cinque Stelle : Elezioni del 4 marzo, aspettando il termine per la presentazione delle liste, fissato per le 20 di questa sera, 29 gennaio, ci sono gia le prime ufficializzazioni. Tra le novita quella dell'ex ...

Anagni " Elezioni Regionale : ecco i cinque candidati anagni - tra sorprese e dubbi : Senza contare le tante battaglie per il mondo del lavoro, ancora dobbiamo capire che fine hanno fatto i soldi del famoso accordo di programma e quelle per l'ambiente". Fernando Fioramonti (M5S): " ...

'Parlamentarie' a Cinque Stelle : pubblicati i nomi dei candidati per il Fvg : E' stata pubblicata alle 21 la lista dei 300 candidati alle elezioni Politiche del 2018 dei Cinque Stelle. A livello nazionale i nomi più conosciuti sono quelli del comandante Gregorio De Falco (...

Cinque Stelle - Fede e Parisciani saranno candidati supplenti : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Delusione a metà per Giorgio Fede e Masha Parisciani, inseriti nella lista dei supplenti dei candidati al Senato per il Movimento Cinque Stelle. I due potrebbero essere ...

L'inchiesta Manager - avvocati - insegnanti - carabinieri e poliziotti. La svolta degli autocandidati a Cinquestelle : E' il caso di Domenico Cortese di Tropea, che ha pronto un "bazooka monetario per il Sud" (che prevede, tra l'altro, una doppia moneta regionale per la Calabria) capace di far ripartire l'economia, ...

candidati e voltagabbana : cosa prevede il nuovo codice etico dei Cinquestelle : La corsa alle elezioni è partita, con tanto countdown: da oggi un timer segna giorni, ore, minuti e secondi che ci separano dalle elezioni del 4 marzo, almeno sul blog di Beppe Grillo. I 5 Stelle si attrezzano con nuovo statuto e nuovo codice etico, cercando di fare tesoro delle lezioni del passato: multa di 100 mila euro per chi abbandona il gruppo parlamentare o consiliare (risposta alle tante defezioni che si sono registrate in questi ...

La svolta dei Cinquestelle : nuove regole per i candidati e gli eletti : L'annuncio ufficiale sul blog di Grillo. Fra le novità, potranno presentare una candidatura per le prossime elezioni anche i non iscritti al Movimento; costerà caro essere espulso o cambiare gruppo ...

Le strategie dei cinque candidati per la corsa a Palazzo Chigi : ... che sin dall'inizio ha marcato la differenza dal suo diretto 'avversario', Matteo Renzi, annunciando e rivendicando una netta discontinuità con il passato e con la linea politica del Pd. 'Non ...