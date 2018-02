House of Cards | addio a “Freddy” il ristoratore e unico amico di Underwood | è morto

Freddy Hayes di House of Cards è morto/ L'attore Reg E. Cathey - all'attivo anche un Emmy : Freddy Hayes di House of Cards è morto: si è spento a 59 anni L'attore Reg E. Cathey. Ha raggiunto il massmo della popolarità grazie al ruolo nella serie con Kevin Spacey(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Reg E. Cathey di House of Cards è morto : addio all’attore di Outcast e The Wire : addio a Reg E. Cathey di House of Cards: l'attore è morto nella notte a soli 59 anni. Noto per la sua voce profonda, l'interprete ha recitato anche nella quarta e quinta stagione di The Wire, mentre il suo ultimo lavoro è stato nella serie tv Outcast, nel ruolo del capo del dipartimento di polizia della fittizia cittadina di Rome. In House of Cards, Cathey ha invece interpretato Freddy Hayes, proprietario del locale Freddy’s BBQ Joint, il ...

5 modi per continuare House of Cards senza Kevin Spacey : La parabola di House of Cards stava già avviandosi verso la conclusione quando le accuse di molestie compiute molti anni fa sono piovute sulla testa di Kevin Spacey, che pur cercando di deviare il colpo facendo coming out non ha potuto evitare la damnatio memoriae, sparendo di colpo da Tutti i soldi del mondo, da House of Cards e azzerando le prospettive future della sua carriera. E se nel film di Ridley Scott la situazione è stata risolta ...

«House of Cards» - due new entry al posto di Kevin Spacey : Kevin Spacey fuori, Diane Lane e Greg Kinnear dentro. Per l’ultima stagione di House of Cards, Netflix decide di guardare al futuro e lasciarsi Frank Underwood alla spalle, come se non fosse mai esistito. Per farlo promuove sua moglie Claire (Robin Wright) a protagonista assoluta del nuovo ciclo di episodi e punta su due attori dal curriculum notevole come new entry: Lane e Kinnear, appunto. 53 e 54 anni, una nomination agli Oscar a testa ...

House of Cards - per l’ultima stagione scelto il cast senza Spacey : Nuovo cast per House of Cards con star del calibro di Diane Lane e Greg Kinnear per sostituire Kevin Spacey per l’ultima e conclusiva stagione. Lo scandalo molestie che ha visto crollare uno dei miti del cinema e della tv come Kevin Spacey aveva messo a rischio anche la realizzazione dell’ultima, la sesta, stagione di House of Cards dove il premio Oscar interpretava il presidente degli Stati Uniti. Ora Netflix ha invece confermato, ...