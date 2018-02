Hong Kong | si schianta bus a due piani | almeno 19 morti

Almeno 18 persone sono morte per l’incidente di un pullman a Hong Kong : Almeno 18 persone sono morte per l’incidente di un pullman avvenuto stamattina a Hong Kong. È stato uno dei peggiori incidenti stradali nella storia recente del paese, scrive Reuters. Decine di altre persone sono rimaste ferite. La dinamica dell’incidente non The post Almeno 18 persone sono morte per l’incidente di un pullman a Hong Kong appeared first on Il Post.

Hong Kong - si rovescia pullman a due piani : 19 morti e 40 feriti : Pauroso incidente stradale a Hong Kong: si è rovesciato un pullman a due piani e sono morte 19 persone. Almeno 40 i feriti. Il pullman si è ribaltato per cause ancora non chiarite. L'articolo Hong Kong, si rovescia pullman a due piani: 19 morti e 40 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

La Corte Suprema di Hong Kong ha deciso di prosciogliere Joshua Wong e altri due leader delle proteste del 2014 : La Corte Suprema di Hong Kong ha ordinato di prosciogliere Joshua Wong, leader delle proteste del 2014, e altri due giovani attivisti del movimento nato per chiedere più democrazia (il famoso “movimento degli ombrelli”). La più alta Corte di Hong Kong The post La Corte Suprema di Hong Kong ha deciso di prosciogliere Joshua Wong e altri due leader delle proteste del 2014 appeared first on Il Post.

Hong Kong - organizzato un evento per celebrare la Festa di Primavera : Questo evento, organizzato con cadenza annuale, ha permesso ai cittadini di Hong Kong di assistere a spettacoli di alto livello, e ha anche consentito alla madrepatria di trasmettere i suoi auguri ...

Vela : Giovanni Soldini verso record traversata Hong Kong - Londra : Il velista, con il suo equipaggio tutto italiano, vola nella rotta del tè, in netto vantaggio sugli altri a bordo del suo 'Maserati'

Ad Hong Kong la sfilata dei cani bassotto : Ad Hong Kong è andata in scena una vera e propria sfilata di moda in strada. Ma a camminare per le vita della città per mettere in mostra abiti eleganti e...

Alert Hong Kong - rumor su prelievi Bancomat fino a 20 miliardi di dollari HK al mese : Situazione di massima allerta a Hong Kong dove, negli ultimi tre mesi, i prelievi presso i Bancomat sono stati interessati da una forte impennata.

Corsa ai bancomat di Hong Kong - prelievi effettuati con fino a 50 carte di credito a persona : Situazione di massima allerta a Hong Kong dove, negli ultimi tre mesi, i prelievi presso i bancomat sono stati interessati da una forte impennata. Stando alle indiscrezioni che circolano nel settore ...

Ancora vivi nonostante questo video. Tre pazzi in fuga sui tetti di Hong Kong che vi faranno soffrire di vertigini : Gli “Storror” sono un famoso collettivo britannico, composto da sette atleti esperti di parkour, che amano stupire il pubblico del web con le loro folli imprese. Negli anni gli Storror sono diventati un’icona di quel tipo di parkour desideroso di esplorare i confini estremi. Nel video tre ragazzi del gruppo filmano voli e salti da brivido sui tetti di Hong Kong, inscenando una fuga da un addetto alla sicurezza locale. Le immagini sono di quelle ...

DALLA CINA/ Lao Xi : Londra - New York e Hong Kong scaricano Di Maio e puntano su Minniti : Di Maio ha partecipato a un incontro a Londra con una platea di investitori negando ogni populismo e fornendo garanzie. Ma all'estero a chi credono? DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI POLITICHE/ Tutto pronto per il governo Bonino, int. a P. CaldarolaDIETRO LE QUINTE/ La Ue punta su Berlusconi ma fa i conti senza il flop di Renzi, di A. Fanna

"Sta svendendo la Chiesa in Cina" Zen contro l'opera francescana L'attacco del cardinale di Hong Kong : Attualmente vi sono, di fatto, “due Chiese” cattoliche in Cina: una che dipende, come deve essere, dal Vaticano, chiamata “clandestina", e l’altra che si chiama “patriottica” che dipende dal governo cinese e come ai tempi della battaglia per il potere tra Papa e Imperatore tutto si gioca sulle nomine dei vescovi Segui su affaritaliani.it

Hong Kong potrebbe mettersi a costruire caverne : Per ora è solo un ambizioso progetto, ma risponde a un problema molto concreto: è finito tutto lo spazio The post Hong Kong potrebbe mettersi a costruire caverne appeared first on Il Post.

Borsa : Asia in rialzo - Hong Kong (+1 - 4%) : (ANSA) - MILANO, 26 GEN - Le Borse Asiatiche chiudono in rialzo, dopo le parole del presidente degli Usa Donald Trump a Davos, sulla volontà dell'amministrazione statunitense di mantenere una valuta ...

Uno degli editori di Hong Kong tenuto in custodia dalla polizia cinese per due anni è stato arrestato di nuovo in modo misterioso : Gui Minhai, uno dei cinque editori e librai di Hong Kong che nel 2015 erano stati arrestati dalla polizia cinese senza che se ne sapesse nulla per mesi, è stato nuovamente arrestato in modo misterioso. Gui era libero dallo scorso The post Uno degli editori di Hong Kong tenuto in custodia dalla polizia cinese per due anni è stato arrestato di nuovo in modo misterioso appeared first on Il Post.