Grande vittoria diplomatica ma prima grande sconfitta sportiva | debacle della a nazionale

Elezioni - Romani : 'Vicinissimi alla vittoria - Tajani sarebbe premier di Grande prestigio' : 'Non mi strapperà mai questa mattina una parola sulle larghe intese, lavoriamo e siamo vicinissimi alla vittoria. In Senato c'è già la maggioranza, alla Camera ci mancano 7 deputati'. Lo dice Paolo ...

Sci Alpino - Lindsey Vonn festeggia l’ottantesima vittoria in Coppa del Mondo a Garmisch! Seconda una Grande Sofia Goggia : Lindsey Vonn brucia di due centesimi Sofia Goggia e festeggia l’ottantesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. La campionessa americana trionfa nella discesa, in versione sprint, di Garmisch Partenkirchen, imponendosi davanti all’azzurra in un duello che si potrà ripetere già nella gara di domani e soprattutto alle ormai imminenti Olimpiadi di PyeongChang. Su una Kandahar ridotta, Vonn ha fatto la differenza nella parte alta di ...

Davis Cup 2018 - Simone Bolelli : “Una vittoria piena di significati”; Corrado Barazzutti : “Grande prova - la chiamata dell’arbitro ci è costata il 2° set” : vittoria estremamente importante per l’Italia di Coppa Davis 2018 nella seconda giornata degli ottavi di finale a Morioka (Giappone) contro i padroni di casa. Il duo composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli si è aggiudicato la vittoria con il punteggio di 7-5 6-7(4) 7-6(3) 7-5, in tre ore e 37 minuti di gioco, superando i nipponici Ben Mclachan e Yasutaka Uchiyama. Un successo che proietta gli azzurri in vantaggio 2-1 contro il ...

24 Ore Daytona 2018 : la Grande giornata di Fernando Alonso! Notte e alba della Florida per sognare la vittoria : Mancano poche ore alla grande giornata di Fernando Alonso che dalle 20.40 (italiane) sarà a bordo della sua Ligier per disputare la 24 Ore di Datyona, la corsa di durata più importante negli USA e test propedeutico alla Le Mans per il due volte Campione del Mondo di Formula Uno. L’asturiano, insieme ai due compagni d’avventura sul circuito della Florida, scatterà in tredicesima posizione e cerca di piazzare un grande colpaccio ...

Daniele Bossari e la vittoria del Grande Fratello Vip : ecco come spenderà i 100mila euro del montepremi : MILANO ? Con la vittoria del Grande Fratello Vip Daniele Bossari, oltre ad essersi assicurato il ritorno in Grande in tv con il ruolo di opinionista dell?Isola dei Famosi, ha portato a...

Grande vittoria per l'Arezzo femminile sul campo della Lavagnese : E' una Grande vittoria quella che l'Arezzo Calcio femminile mette a segno nello scontro diretto in casa della formazione ligure della Lavagnese. Un successo di misura centrato, a coronamento di una ...

Itri - Minieri : "Grande vittoria col Gaeta. Mantenuto il primato" : GAETA - Il penalty di Marciano decide le sorti della sfida tra Gaeta e Itri, gli ospiti confermano il primato mentre i padroni di casa rallentano la corsa verso la vetta. Grande rammarico in casa ...

LORY DEL SANTO/ A Domenica In : "Isola dei Famosi? Vittoria assoluta - un Grande onore"

"La Grande coalizione? Inefficace E Salvini non andrà con Di Maio" "Centrodestra unito - vittoria vicina" : VERSO LE ELEZIONI DEL 4 MARZO - Nel giorno dell'accordo tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia con Noi con l'Italia, Affaritaliani.it intervista il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti Segui su affaritaliani.it

Grande vittoria dell'Italia del fondo - a Dresda sul podio la coppia Pellegrino-Noeckler : Grande vittoria dell'Italia del fondo nel format a squadre che sarà presente anche ai Giochi Olimpici di PyeongChang. Sulla pista di Dresda, Federico Pellegrino dopo la strepitosa vittoria nell'...

Grande COALIZIONE IN GERMANIA/ Governo Cdu-Csu con Spd - raggiunto l'accordo : la vittoria di Angela Merkel : GERMANIA, raggiunto l'accordo per la GRANDE COALIZIONE: Governo Cdu-Csu con Spd, vittoria per Angela Merkel (quarto mandato), Schulz "battuto". Accordi su Tasse e Immigrazione

Tournée 4 Trampolini 2018 – Kamil Stoch a un passo dal Grande Slam! A una vittoria dalla leggenda di Hannawald. Tutti i record : Kamil Stoch ora è davvero a un passo dal riscrivere la leggenda. Il polacco ha vinto le prime tre prove della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 e dunque è a una sola vittoria dal mitologico Grande Slam, riuscito soltanto una volta nella storia della competizione più prestigiosa di salto con gli sci, una delle icone dello sport invernale. Il 30enne ha letteralmente dominato le prove di Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen e Innsbruck: tra lui e ...

Ivana Mrazova e Luca Onestini/ Foto - ecco la Grande vittoria dell'ex tronista