Giorno del Ricordo | per non dimenticare le vittime delle Foibe VIDEO

Macerata - il Giorno del corteo. Minniti : ‘Il fascismo è morto per sempre’. L’Anpi : ‘Istituzioni non all’altezza. Stato latitante’ : E’ il giorno del corteo antifascista a Macerata. La città, anche per via della posizione del sindaco Romano Carancini, la vive quasi con timore. Alcuni negozi hanno lasciato giù le saracinesche, mentre il Comune ha annullato tutte le iniziative (compreso il Carnevale di domani), chiuso le scuole e fermato il trasporto pubblico. A parlare oggi, tra gli altri, è il ministro dell’Interno Marco Minniti: “Il fascismo in Italia è ...

Il grande paradosso del maltempo di oggi al Sud : il Giorno più freddo dell’anno per un Ciclone Africano che arriva dal Sahara! Appennino sommerso di neve [FOTO] : 1/6 Foto di Andrea Perri ...

A Montesilvano ieri la celebrazione del Giorno del Ricordo : «All'indomani dalla seconda Guerra Mondiale i Paesi dell'Europa occidentale hanno compreso la necessità di costruire una casa comune, su cui poggiare le fondamenta di un nuovo mondo fatto di Pace. ...

Foibe - allerta per le manifestazioni nel Giorno del ricordo - : Esponenti di estrema destra e antagonisti in piazza. Monito di Mattarella: "Gravissimi rischi del nazionalismo estremo"

SANTA SCOLASTICA/ Santo del Giorno - 10 febbraio si celebra la paladina di tutte le donne dedite al lavoro : SANTA SCOLASTICA, Santo del giorno: oggi 10 febbraio si celebra la madre del monachesimo Benedettino femminile e paladina di tutte le donne che sono dedite al lavoro e alla preghiera.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:34:00 GMT)

La produzione industriale da record in Italia e l'operazione militare contro i terroristi in Sinai . Le notizie del Giorno - in breve : DAL MONDO Donald Trump ha firmato l'accordo sul budget raggiunto dai due rami del Congresso e ha posto fine allo shutdown, la momentanea sospensione di parte delle attività del governo federale. Il ...

Sanremo 2018 - la quarta serata : è il Giorno dei duetti e del vincitore dei Giovani : Il tradizionale appuntamento del giovedì spostato al venerdì, mentre verrà decretato il campione delle nuove proposte. In platea ci sarà Salvini che non potrà essere ripreso

Giorno del ricordo delle foibe - allerta cortei : Manifestazioni a Torino e Roma il 10 febbraio, Giorno del ricordo delle foibe. Nel capoluogo piemontese hanno convocato dei cortei , in orari diversi, Forza Nuova, Casapound e un comitato di autonomi ...

Cagliari - si è spento l'ultimo testimone delle foibe. Proprio domani il Giorno del ricordo : Si è spento l'ultimo testimone delle foibe, Proprio quarantotto ore prima del Giorno del ricordo. Aveva 94 anni e viveva a Cagliari il Brigadiere della Guardia di Finanza Angelino Unali, l'ultimo ...

Mattarella per il Giorno del Ricordo : “Gravissimi rischi da nazionalismo estremo e odio etnico” : Mattarella per il Giorno del Ricordo: “Gravissimi rischi da nazionalismo estremo e odio etnico” Mattarella per il Giorno del Ricordo: “Gravissimi rischi da nazionalismo estremo e odio etnico” Continua a leggere L'articolo Mattarella per il Giorno del Ricordo: “Gravissimi rischi da nazionalismo estremo e odio etnico” sembra essere il primo su NewsGo.

Mattarella per il Giorno del Ricordo : 'Gravissimi rischi da nazionalismo estremo e odio etnico' : "Le stragi , le violenze , le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse . Fanno parte, a pieno titolo, della storia ...

Macerata - Di Stefano (Casapound) : “Fare cortei di estrema sinistra nel Giorno delle Foibe è come soffiare sul fuoco” : “Fare manifestazioni di estrema sinistra il giorno del ricordo delle Foibe, il 10 febbraio, laddove da dieci anni siamo in piazza per ricordare le vittime, è soffiare sul fuoco. Il ministro dovrebbe avere più accortezza per cercare di evitare qualsiasi scontro fisico”. Lo ha detto Simone Di Stefano candidato premier di Casapound, in una conferenza stampa alla Camera, a proposito delle manifestazioni antifasciste previste per domani ...

Torino - via libera domani al corteo dei neofascisti per il Giorno del ricordo : Nessun divieto per le manifestazioni in programma domani nella stessa zona di Torino in occasione della giornata di ricordo delle foibe. Prefettura e questura non hanno rilevato motivazioni per ...

Giorno del ricordo - Mattarella : 'Gravissimi rischi odio etnico' : "Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli giuliani, istriani, fiumani e dalmati non possono essere dimenticate, sminuite o rimosse. Esse fanno parte, a pieno titolo, della storia ...