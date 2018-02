Giochi | gli azzurri in gara domenica

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : server sotto attacco degli hacker! Bloccato il sito internet dei Giochi : “Origine ignota” : Un cyber attacco ha mandato in tilt i server degli organizzatori alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Se ne saranno accorti i tanti appassionati e gli addetti ai lavori che subito dopo la Cerimonia d’Apertura hanno cercato di consultare il sito ufficiale della manifestazione senza riuscirci. Una serie di malfunzionamenti ha infatti colpito il main press center. Si è così deciso di spegnere tutti i server per evitare ulteriori ...

Il quindicenne "malato di videoGiochi" di Crema sarà allontanato dalla famiglia : Un po' ti tempo fa un quindicenne di Crema era finito sotto su tutte le testate online e non per via della sua dipendenza da videogiochi, tanto grave da aver chiamato in causa i servizi sociali ed un giudice.Come riporta VG247 sono emersi nuovi sviluppi sul caso: il Tribunale dei Minori inizialmente sembrava intenzionato a separare il minore dalla sua famiglia ma la buona volontà dimostrata dal minore, il quale si era volontariamente disfatto ...

Olimpiadi - disgelo tra le Coree Kim invita Moon a Pyongyang Attacco degli hacker ai Giochi : Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha invitato il presidente sudcoreano Moon Jae-in a partecipare a un summit a Pyongyang. Lo ha annunciato Seul. L'invito e' stato portato da Kim Yo Jong, sorella del numero uno nordcoreano in visita al Sud per i Giochi Olimpici. Kim Jong Un e' pronto a incontrare Moon "il prima possibile", secondo un portavoce della Casa Blu, la presidenza della Corea del Sud. Segui su affaritaliani.it

Giochi : gli azzurri in gara domani : ANSA, - ROMA, 9 FEB - Questi gli azzurri domani in gara ai Giochi invernali di PyeongChang, domani 10 febbraio, con l'orario italiano , nell'ordine: orario italiano, sport, evento e azzurri impegnati, 08:15-09:20 - Sci fondo/Skiathlon D , 7.5 km TC +7.5 km TL, - Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Sara Pellegrini. 11:00-11:25 Short track 1500 U - ...

Olimpiadi Invernali 2018 - sarà un weekend incredibile con -23°C per gli atleti : i Giochi di PyeongChang potrebbero essere i più freddi dall’edizione norvegese del 1994 : Temperature sopra la norma a PyeongChang e nelle aree circostanti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2018, a causa di un’ondata di aria mite. Tuttavia, quest’aria più piacevole sarà cancellata nel weekend da un fronte freddo che attraverserà il Paese e farà precipitare le temperature. Da domenica, si prevedono massime vicino ai -7°C con un cielo prevalentemente nuvoloso e venti molto freddi. I forti venti combinati con l’aria ...

Giochi : Goggia "sogno la medaglia d'oro" : ... la campionessa azzurra che a PyeongChang da esordiente a cinque cerchi è la star della nazionale rosa di sci, e arriva - visti i risultati in Coppa del mondo - anche con qualche favore nel ...

Corea Sud. Al via Giochi invernali. Arrivata delegazione Nord con sorella Kim. I sogni degli Azzurri : È la prima volta, dal 1948, che un rappresentante della famiglia Kim, fondatrice dello stato NordCoreano, mette piede ufficialmente al Sud

Natalie - Felix e i bob tedeschi : gli ori più sicuri dei Giochi? : Gli ori più sicuri dell’Olimpiade? Quelli dello slittino tedesco: il singolo di Natalie Geisenberger, quello di Felix Loch, più il doppio maschile e la staffetta. Raramente una nazione è stata così tanto dominante, sia fra gli uomini che fra le donne, in una disciplina olimpica. Con 70 medaglie a cinque cerchi, dal 1964, considerando anche quando la Germania era divisa, addirittura 31 da Vancouver 2010. ...

Giochi : Kim a parata militare Pyongyang con moglie e sorella : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i 15 russi esclusi si rivolgono ancora al Tas! Vogliono i Giochi - c’è anche Legkov : Mancano due giorni alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e non mancano i colpi di scena. Il CIO aveva squalificato a vita dai Giochi un numeroso gruppo di russi per il presunto coinvolgimento nel sistema doping di Stato, 15 di loro avevano però presentato ricorso al Tas che aveva dato loro ragione al termine della scorsa settimana. Due giorni fa il CIO ha negato il permesso di partecipare ma nuovamente questi 15 atleti si sono rivolti al ...

Olimpiadi invernali 2018 - i Giochi da 13 miliardi di dollari al via nel disinteresse : pochi biglietti venduti e le tv risparmiano : Dimenticate il clima olimpico, l’incontro tra popoli e culture, la fiamma, il mito di Olimpia e la sua retorica, le aspettative, le polemiche, i campioni. La ventitreesima edizione delle Olimpiadi invernali comincia nel disinteresse generale. In Italia e nel mondo nessuno si è accorto che i migliori atleti degli sport su neve e ghiaccio si sfideranno dal 9 al 25 febbraio a Pyeongchang, in Corea del Sud. Nessuna televisione si è svenata per ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : 32 russi hanno presentato ricorso! Vogliono i Giochi : ci sono Ahn - Shipulin e Ustiugov! : Mancano soltanto tre giorni alla Cerimonia d’Apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma il “caso russia” non si è ancora totalmente risolto. Ieri il CIO aveva respinto la richiesta d’ammissione proveniente da 15 atleti che, originariamente squalificati a vita dai Giochi, erano stati riabilitati dal Tas. Oggi, invece, sono pervenute le richieste di appello da parte di altri 32 atleti russi che hanno ...