Ghoulam ko | Napoli a caccia di uno svincolato | da Siqueira a Milic | i nomi

Un regalo alla Juve e crac Ghoulam : Napoli - non mollare proprio adesso : alla Juve è bastata la punizione di Bernardeschi, ex ricoperto di fischi e insulti, per piegare la Fiorentina e riportarsi temporaneamente davanti al Napoli. Ma è stata una partita...

Ko Ghoulam : il Napoli non prenderà svincolati : Il Napoli non punterà su nessun terzino svincolato dopo il nuovo infortunio di ieri a Ghoulam . Infatti, secondo La Gazzetta dello Sport si andrà avanti così, numericamente, puntando su Mario Rui e sfruttando la duttilità di Hysaj , che può giocare sia a destra , dove c'è anche Maggio , che a sinistra.

Napoli : Ghoulam operato per la frattura della rotula : Intervento a Villa Stuart "perfettamente riuscito. Dovrebbe tornare in campo per allenarsi tra un mese"

Infortunio Ghoulam – "Ghoulam è stato operato a Villa Stuart dal prof Mariani per una frattura trasversale della rotula destra – recita il tweet pubblicato dal Napoli sul proprio profilo – Intervento perfettamente riuscito. Faouzi inizierà domani la riabilitazione. Sarà valutato tra 15 giorni e dovrebbe ritornare in campo per allenarsi tra un mese". La buona notizia per il Napoli è che non c'è alcun ...

Marotta blinda Marchisio : 'Resta qui. Il Napoli? Dispiace per Ghoulam' : FIRENZE - Tre punti pesanti in palio e tante storie nelle storie al ' Franchi ' dove va in scena Fiorentina - Juventus . Ai microfoni di 'Premium Sport' è intervenuto Beppe Marotta , che ha subito affrontato le domande su Marchisio , di nuovo titolare dopo tanto tempo, e su Bernardeschi , talento che i campioni d'Italia hanno strappato proprio ...

NapolI : Ghoulam - confermata la frattura della rotula. Sarà operato in serata : Il terzino algerino si è fatto nuovamente male al ginocchio già operato. Gli esami a Villa Stuart, subito sotto i ferri

Marotta : 'Ghoulam? Dispiace - vogliamo battere il Napoli alla pari' : FIRENZE - ' Marchisio l'anno prossimo ancora alla Juve? Io credo di sì, in questo momento non ci sono segnali diversi. Da parte sua e da parte nostra non ci sono segnali forti che possono far pensare ...

Infortunio Ghoulam – Brutta giornata per il Napoli in attesa del big match della 24^ giornata del campionato di Serie A, di fronte la Lazio in una gara fondamentale per la corsa scudetto. Il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con un nuovo Infortunio di Ghoulam, il terzino azzurro stava recuperando dopo la rottura del crociato del ginocchio destro. Il calciatore è stato a Villa Stuart per i controlli e secondo le prime ...

Napoli - Faouzi Ghoulam di nuovo ko. Sospetta frattura della rotula : L'algerino perseguitato dalla sfortuna. Stava per rientrare ma è stato fermato da un altro crack del ginocchio destro. Se si trattasse di frattura della rotula la stagione sarebbe finita

