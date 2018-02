Gattuso | ' Milan | una vittoria che non risolve i problemi'

Milan - Gattuso : "Cutrone e Inzaghi simili. Io giovane? Ma non alleno da 2-3 mesi..." : "C'è sempre qualcosa da rivedere, per esempio oggi abbiamo sofferto troppo dopo il primo gol. Sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà a Ferrara, ma sono ovviamente contento per la prestazione ...

Milan - Gattuso sempre più in alto : "I ragazzi sono forti ma possono far meglio. Il lavoro paga sempre" : Il tecnico rossonero: "Ho la fortuna di avere delle idee e dei giocatori che credono in queste idee"

Spal-Milan 0-4 : Cutrone doppietta - Biglia e Borini in gol. Gattuso è sesto : Corre il Milan, che al Mazza di Ferrara si impone 4-0 sulla Spal: doppietta di Cutrone e gol di Biglia e Borini. Gattuso infila l'ottavo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia, ...

L’assalto di Gattuso : il suo Milan sta per riprendere l’Inter : Pazzesco. Entusiasmante. Si sprecano gli aggettivi per il Milan di Rino Gattuso. Partito come un diesel, il gruppo rossonero ora

Formazioni ufficiali Spal-Milan : le scelte di Semplici e Gattuso : Formazioni ufficiali Spal-Milan – Dopo l’anticipo del venerdì che ha visto la Juventus sbancare il campo della Fiorentina, la 24^ giornata di Serie A proseguirà con la sfida tra Spal e Milan. Al ‘Paolo Mazza’ ci sono in palio punti pesanti. Gli spallini vogliono uscire dalla crisi e riconquistare una vittoria che manca ormai da sei turni per tirarsi fuori dalla zona rossa. Il Milan invece va a caccia del quinto risultato ...

Milan - possibile il colpo di scena per Gattuso : Secondo Sky Sport , sembrava impossibile ma ora il colpo di scena per Gennaro Gattuso è possibile. L'allenatore del Milan può restare anche l'anno prossimo: dovesse continuare così, la proprietà e la dirigenza ...

Spal-Milan in tv - dove vedere la diretta : Gattuso vuole tornare a vincere : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Spal-Milan, rossoneri per il bis consecutivo Il Milan di Gattuso è in un buon momento, imbattuto da 7 gare ufficiali, ...

Milan - Gattuso 'Malizia e fortuna - così si arriva in Europa' : MilanO - Il Milan cerca di tornare alla vittoria domani a Ferrara dopo l'1-1 di Udine. Ma contro la Spal non ci sarà Kalinic, fermato da un'infiammazione agli adduttori. Una nuova complicazione per un ...