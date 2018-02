Gatto offeso dopo le vacanze

ideegreen

(Di sabato 10 febbraio 2018), o almeno così può apparire, talvolta, quando ha un atteggiamento più freddo e ci gira le spalle, ci sta alla larga e magari si mostra anche inappetente, per poi andare a cibarsi nella sua ciotola appena svoltiamo l’angolo. Pensare che ilsianella maggior parte dei casi è una “umanizzazione” dell’animale a cui vogliamo attribuire una reazione che non gli è così naturale come lo è per gli esseri umani. Ilha altri pensieri e altre priorità rispetto a tenerci il muso. (altro…)leIdee Green.