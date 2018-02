Galaxy S9 e S9 Plus | Dex Pad | l' accessorio per diventare Pc | Rumors | prezzo e data di

Samsung Galaxy S8 Plus in offerta a 568 - 99 euro su Amazon Italia : Samsung Galaxy S8 Plus è in offerta su Amazon a un prezzo decisamente interessante. La versione no brand Italiana (ITV), in colorazione Arctic Silver, è infatti proposta a 568,99 euro su Amazon Italia, venduta e spedita direttamente dal colosso dell'e-commerce. L'articolo Samsung Galaxy S8 Plus in offerta a 568,99 euro su Amazon Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : un'immagine ci svela i presunti quattro colori ufficiali : Nelle scorse ore è apparsa in Rete un'immagine che ci suggerisce che i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus saranno inizialmente venduti in quattro colori

Tre : per San Valentino una nuova ALL-IN "in coppia" e Samsung Galaxy S8 o S8 Plus a 5 euro al mese : Manca meno di una settimana a San Valentino e per l'occasione Tre Italia ha pensato ad una speciale promozione "in coppia": si tratta della ALL-IN San Valentino, che quindi consente di acquistare due SIM attivando su entrambe la medesima offerta. E c'è anche un'altra piccola sorpresa...

Samsung Galaxy S8 Plus : screenshot a confronto tra Android 8.0 Oreo e 7.0 Nougat : Una ricca galleria di screenshot ci permette di osservare le modifiche apportate da Samsung alla sua interfaccia sui Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus

Samsung avvia il roll out di Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus : L'attesa, per i possessori di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus, è finalmente giunta al termine: oggi, 8 febbraio 2018, è partito il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo.

Ufficiale Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus oggi 8 febbraio : aggiornamento partito in Europa : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è finalmente realtà in questi minuti, in via Ufficiale, con la distribuzione dell'importante pacchetto relativo al major update appena partita in Europa. Il sistema operativo nella sua ultima versione Android 8.0, proprio in questi minuti, ha iniziato ad interessare gli utenti beta tester tedeschi e dunque la relativa diffusione del firmware per tutti può dirsi ufficialmente partita.

Samsung Galaxy S9/S9 Plus e il super slow-motion : ecco come dovrebbe funzionare : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero poter contare sulla modalità super slow-motion: grazie ai dettagli provenienti da una fonte affidabile, vediamo come dovrebbe funzionare e fino a che punto dovrebbe essere capace di spingersi il nuovo sensore ISOCELL dei flagship 2018.

Samsung Galaxy S9 Plus si mostra anche nella colorazione Coral Blue : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero arrivare anche nella colorazione Coral Blue, come mostrato oggi dal solito @evleaks: la variante è mostrata sul modello più grande, ma visti i precedenti immaginiamo sarà disponibile anche su Galaxy S9 "normale".

Samsung Galaxy C10 Plus sarebbe passato da AnTuTu con un hardware niente male : Il presunto Samsung Galaxy C10 Plus (SM-C9150) passa da AnTuTu svelando alcune delle sue specifiche tecniche: lo smartphone pare poter contare su caratteristiche davvero niente male, anche se la presenza di Android 7.1.1 Nougat fa storcere un po' il naso.

Nuove foto svelano il probabile design definitivo di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus "confermato" ancora una volta da nuovi dummy, repliche da esposizione che ricalcano le controparti originali a livello estetico (a eccezione dei materiali). Diamo un'occhiata ad alcune foto che li ritraggono in colorazione nero e oro.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : possibili costi e prezzi di lancio : In attesa della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 25 di febbraio a margine del Mobile World Congress, iniziano ad …

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus vengono definitivamente svelati da evleaks : Ormai è da qualche tempo che si parla dei nuovi top di gamma di Samsung, cioè i nuovi Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, che verranno presentati alle fine di febbraio a Barcellona, in occasione dell'MWC 2018. A rompere l'attesa c'è sempre lui, cioè @evleaks, che ci svela con un'immagine in anteprima i nuovi top di gamma della casa coerana. Come ci si aspettava, i due nuovi Samsung non hanno ...

Ecco Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus nella nuova colorazione Lilac Purple : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus in colorazione Lilac Purple: Ecco i due nuovi flagship del colosso coreano in foto nella nuova colorazione viola, grazie al solito @evleaks.

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero essere gli ultimi modelli di questa gamma : Pare che Samsung abbia deciso di mandare in pensione la gamma Galaxy S, la cui prima generazione è stata lanciata nel lontano 2010. Ecco tutti i dettagli