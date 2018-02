Francesco Monte Malinconico dopo il ritiro dall' Isola dei Famosi 2018 e pronto a dire la

Eva Henger/ Nuove accuse a Francesco Monte e quell'ipotesi di complotto (Verissimo) : Eva Henger è ospite di Silvia Toffanin nella nuova puntata di Verissimo. La showgirl torna a lanciare nuova accuse a Francesco Monte dopo l'Isola dei Famosi 2018.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:27:00 GMT)

Francesco Monte parla dopo il rientro in Italia : 'Sono vittima di un ingiustizia : ecco come sono andate le cose' : Francesco Monte ospite a Verissimo racconta la sua versione dei fatti dopo il suo rientro dall'Honduras. Travolto dallo scandalo droga , l'ex tronista ha deciso di tornare in Italia per difendersi ...

Isola dei famosi - Francesco Monte dalla Toffanin contro Marcuzzi e Eva Henger : 'Ingiustizia - non era droga ma tabacco' : 'Ma quale droga, sono stato infamato, c'è stato un attacco contro di me'. Francesco Monte , ospite a Verissimo da Silvia Toffanin , risponde colpo su colpo a Eva Henger , le cui accuse di aver fumato ...

L'isola dei famosi - Francesco Monte a Verissimo : la confessione sulla marjuana Video : #Francesco Monte rompe il muro del silenzio e dopo lo scandalo droga alL'isola dei famosi 2018 [Video] ha deciso di concedere la sua prima intervista pubblica in televisione alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Sabato 10 febbraio nel corso della nuova puntata del talk show condotto dalla Toffanin su Canale 5 vedremo che il primo superospite della settimana sara' proprio Francesco Monte che ha scelto la trasmissione del sabato ...

L'Isola dei famosi - Francesco Monte disperato : 'E' vero ho fumato - ecco cosa' Video : #Francesco Monte torna a parlare in pubblico dopo lo scandalo della droga [Video] che ha fatto scalpore all'#isola dei famosi 2018 al punto che il concorrente ha scelto di abbandonare la trasmissione pr ritornare di nuovo in Italia e prendere in mano le redini della situazione per potersi difendere bene dalle accuse e dai sospetti che gli sono stati mossi da parte di Eva Henger. Ebbene dopo giorni in cui il concorrente è sparito dalla ...

Francesco Monte a Verissimo/ Dopo l'Isola dei Famosi 2018 : Alex Adinolfi lo difende dalle accuse : Francesco Monte, scoop Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi: il naufrago si rifugia tra le braccia del padre Angelo. Presto il ritorno in tv per difendersi dalle accuse di Eva Henger?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 20:02:00 GMT)

Francesco Monte in Furore 2 dal 18 febbraio e domani ospite a Verissimo : Francesco Monte in Furore 2 dal 18 febbraio. I fan del tronista pugliese possono essere certi che rivedranno il loro beniamino in tv proprio grazie alla fiction Mediaset al via su Canale 5 proprio da domenica ma ancora prima l'appuntamento è con Verissimo. Silvia Toffanin ospiterà Francesco Monte proprio nella puntata di domani pomeriggio in esclusiva visto che il pugliese aveva già specificato via social che si sarebbe tirato fuori dal gioco ...

“Ora aspetto che…”. Il messaggio di Francesco Monte ai naufraghi. Ha finalmente ammesso cosa ha fumato - ma adesso spiega anche altre cose importanti. Un coraggio inaspettato : L’isola dei Famosi non gli ha certo regalato le novità che sperava. Francesco Monte ha lasciato volontariamente il reality dopo le parole di Eva Henger che lo ha accusato di aver consumato marjiuana in Honduras. Così l’ex tronista ha deciso di mollare e fare ritorno in Italia, “devo tutelare i miei interessi” ha detto in un video messaggio e poi il silenzio. Tutti si aspettano di vederlo in studio da Alessia ...

A Verissimo botta e risposta a distanza tra Eva Henger e Francesco Monte. L’ex naufrago : «Attacco personale nei miei confronti. Nego tutto» : Verissimo - Monte e Toffanin Prosegue senza sosta la lotta a suon di dichiarazioni contrastanti tra Francesco Monte e Eva Henger, accusato ed accusatrice del droga gate dell’Isola dei Famosi 2018. I due sono tra i protagonisti della puntata di Verissimo in onda domani su Canale 5, saranno entrambi in studio ma in momenti diversi. Ecco la sintesi di ciò che hanno detto a Silvia Toffanin. Verissimo: le dichiarazioni di Eva Henger L’ex ...

Francesco Monte A VERISSIMO/ Dopo l'Isola dei Famosi 2018 : "Non temo di essere ricordato per questo" : FRANCESCO MONTE, scoop Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi: il naufrago si rifugia tra le braccia del padre Angelo. Presto il ritorno in tv per difendersi dalle accuse di Eva Henger?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:13:00 GMT)

A Verissimo Chiara Nasti - Francesco Monte - Eva Henger e Raz Degan - Sabato italiano e Tv Talk su Sanremo : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Sabato 10 febbraio. Ospiti di Gulp Music del 10 febbraio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. A poche ore dalla proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo si rivedranno i numeri 1 delle ultime edizioni e di questa sessantottesima edizione saranno raccontati, tra […] L'articolo A Verissimo Chiara Nasti, Francesco Monte, Eva Henger e Raz Degan, ...

Droga all’Isola : Striscia la Notizia (con Eva Henger) inchioda Francesco Monte e la produzione : Francesco Monte fuma - Striscia la Notizia A Striscia la Notizia si fa luce sul canna-gate all’Isola dei Famosi 2018. Il tg satirico di Antonio Ricci rivela retroscena decisamente ’scottanti’ sulla questione, strappando all’accusatrice Eva Henger pesanti dichiarazioni avvenute nei fuori onda, con l’ex naufraga ignara di essere ripresa dalle telecamere. Parole che, dovessero trovare riscontro, mettono in seria ...