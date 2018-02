Francesco Monte a Verissimo | Con Paola è nato qualcosa E guarda

Francesco Monte criticato dopo Verissimo : la sua reazione : Verissimo: Francesco Monte contestato sui social E’ appena finita l’intervista di Francesco Monte a Verissimo. In questa circostanza l’ex naufrago della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi si è difeso dalle accuse mosse da Eva Henger in questi giorni. Cosa ha detto quest’ultima? Per i pochi che non lo sapessero la ex attrice di film per adulti, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di ...

Stefano De Martino dispiaciuto per Francesco Monte : il ballerino rivela cosa pensa del caso scoppiato all’Isola dei Famosi : cosa ne pensa Stefano De Martino di Francesco Monte e dello scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi Stefano De Martino è dispiaciuto per Francesco Monte. L’inviato dell’Isola dei Famosi lo ha confessato a Verissimo, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche […] L'articolo Stefano De Martino dispiaciuto per ...

Eva Henger su Francesco Monte : 'Ci sono tanti filmati - lui andava fuori di testa' : 'Io non avevo scelta, se lui fuma in casa sua fa male a se stesso se lo fa in casa degli altri fa male anche agli altri': è la nuova denuncia nel salotto di 'Verissimo' di Eva Henger. L'ex naufraga ...

Isola dei famosi - Francesco Monte e il caso-cannabis - Chiara Nasti rivela : 'C'eravamo tutti... Eva non è una bugiarda' : Francesco Monte e il 'caso-cannabis' continuano a tenere banco sui social e in tv. A parlare questa volta è Chiara Nasti, l'ex naufraga appena rientrata dall'Honduras, che a Striscia la Notizia e a ...

Isola dei Famosi 2018 : il duro sfogo di Francesco Monte ospite a Verissimo di Silvia Toffanin : Isola dei Famosi 2018: Francesco Monte a Verissimo si racconta in un duro sfogo dopo l’esperienza Isolana durata purtroppo ben poco. Come vi abbiamo anticipato in un precedente articolo, Francesco Monte questo sabato 10 febbraio sarà ospite del salotto televisivo della Toffanin. Le prime dichiarazioni di Monte a Verissimo Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da ...