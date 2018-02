Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria e Sicilia MAPPE e DATI LIVE

Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/6 ...

Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria e Sicilia [LIVE] : Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione di Calabria e Sicilia, principalmente dello Stretto di Messina, alle ore 03:15 circa. L’evento tellurico è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Messina, Cittanova, Reggio di Calabria, Taurianova (dati “Hai Sentito il terremoto“). Si attendono i dati ufficiali INGV. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto avvertita in Calabria e Sicilia ...

Travagliato Fortemente scossa : si è impiccato un bimbo di 8 anni : Tutti sono scossi a Travagliato in provincia di Brescia dove un bambino di soli 8 anni si è impiccato in casa. Era

Forte scossa di terremoto a Taiwan : le vittime salgono a 5 - 88 i dispersi : Si è aggravato il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 6.4 che ha colpito ieri Taiwan: 5 le vittime, mentre i feriti sono 254, 88 i dispersi. Nelle ultime ore le squadre di soccorso hanno tratto in salvo un uomo che era rimasto intrappolato in un hotel di Hualien. “Da quello che sappiamo non ci sono italiani coinvolti“: lo ha spiegato il rappresentante dell’ufficio italiano di promozione economica commerciale e ...

Forte scossa di terremoto a Taiwan : il bilancio si aggrava - corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate negli edifici [GALLERY] : 1/17 Foto Lapresse ...

Forte scossa di terremoto in Taiwan - almeno 4 morti e oltre duecento feriti : Prosegue il tentativo di soccorrere le persone intrappolate nel Marshal Hotel , dove ha ceduto il piano terra. Un membro del personale è stato salvato, ma altri due sono intrappolati dentro, insieme ...

Forte scossa di terremoto in Taiwan - almeno due morti e oltre duecento feriti : L'hotel a Hua-Lein è in equilibrio assolutamente precario, pendente su un lato . Inoltre, secondo le autorità locali, altre persone sarebbero rimaste intrappolate nel crollo di un secondo albergo. Due ...

Terremoto a Taiwan - Forte scossa Crollato un hotel : Terremoto a Taiwan. Un hotel è crollato a Hua-Lien, sulla costa est dell'isola. La scossa è stata di magnitudo 6.4 e si è verificata alle 23.50 ora locale a circa...

Terreoto - Forte scossa a Taiwan : crolla un hotel - tremano i grattacieli di Hualien [AGGIORNAMENTI LIVE] : Un hotel e’ crollato a Hua-Lien, sulla costa est di Taiwan, in seguito ad una potente scossa di terremoto di magnitudo 6.4. Lo riportano i media internazionali. La scossa ha colpito la città orientale di Taiwan, ultima scossa di una fitta serie registrata negli ultimi giorni. Il sisma è stato registrato alle 23:50 locali, le 16:50 in Italia, con epicentro a 21 chilometri dalla città portuale di Hualien, costa orientale, secondo ...

Terremoto : Forte scossa a Taiwan : Una forte scossa di Terremoto ha colpito al largo della costa del nord-est di Taiwan. La scossa, di magnitudo 6,4, è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Al momento non sono stati lanciati allarmi tsunami. Il sisma è stato segnalato alle 23.50 (ora locale) nel mare a nord-est di Hualian, a 98 km dalla costa. L'articolo Terremoto: forte scossa a Taiwan sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoti - Forte scossa a Taiwan : Un Terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato al largo di Taiwan. Lo riferisce l’istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs). La scossa si è verificata al largo della costa est. L’epicentro è stato individuato circa 15 chilometri a nord della città portuale di Hualien e a una profondità di circa 8 chilometri, aggiunge l’Usgs. Al momento non si hanno notizie vittime o danni e l’Usgs ha riferito che c’è una ...