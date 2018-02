Formula 1 | Ferrari-Mercedes | accesi i motori | VOTA il sound | la sfida Mondiale è iniziata

Formula Uno - ascoltate il primo 'vagito' del nuovo motore Ferrari : TORINO - Un'emozione scorre lungo il web. E sulla schiena di milioni di appassionati Ferraristi. Da Maranello ecco le prime 'parole' o il primo 'vagito' del nuovo motore Ferrari 2018. Il team della ...

In anteprima l'emozionante rombo della nuova Ferrari da Formula 1 : Il profilo Twitter dalla Scuderia Ferrari ha postato una clip con l'audio del nuovo motore della vettura che prenderà parte al campionato mondiale di Formula 1. Un sound emozionante per tutti gli ...

Formula1 Ferrari - acceso il motore per la monoposto 2018 : A qualche giorno di distanza dalla Mercedes, che ha già fatto sentire il rombo del suo propulsore per la stagione 2018, anche la Ferrari alza la voce. Come riportato da Motosport, infatti, a Maranello ...

Formula 1 - il 'Fire Up' Ferrari : la Rossa ha acceso il motore 2018. ASCOLTA L'AUDIO : Uno dei riti sacri della F1 Come sempre quello della prima accensione resta un rito del mondo della F1 in cui per la prima volta in stagione la squadra si ritrova al completo per il gran momento. ...

Formula 1 - il 'Fire Up' Ferrari : la Rossa ha acceso il motore 2018 : Uno dei riti sacri della F1 Come sempre quello della prima accensione resta un rito del mondo della F1 in cui per la prima volta in stagione la squadra si ritrova al completo per il gran momento. ...

Formula 1 - Carey : 'Vogliamo cambiare la F1 - non le squadre che partecipano. La Ferrari è una leggenda' : Anche a me piacevano le grid girl, ma semplicemente non erano più linea con il mondo moderno". Critiche alla Formula E e su Alonso... Chase Carey boccia la Formula E: " È uno street party con una ...

Chase Carey - Formula 1/ “La Ferrari è una leggenda - ma è al pari delle altre scuderie” : Chase Carey, Formula 1: “La Ferrari è una leggenda, ma è al pari delle altre scuderie”. Parla il presidente della F1, che racconta i suoi progetti in vista del futuro prossimo(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 10:22:00 GMT)

Formula 1 – Clamoroso Mercedes - problemi gravi alla monoposto : la Ferrari può finalmente effettuare il sorpasso : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Formula 1, si preannuncia una stagione scoppiettante con la Ferrari che ha finalmente tutte le certe in regola per partire in vantaggio sulla Mercedes. Se la Ferrari ha appena iniziato la costruzione della nuova vettura, la Mercedes ha già completato la propria macchina, accorciandola drasticamente rispetto allo scorso anno. Una riduzione pari a 12 centimetri, un’enormità con la quale la ...

Formula 1 – Indiscrezioni clamorose sul nuovo motore della Ferrari : si pensa in grande : grande attesa per l’inizio del campionato di Formula 1, si preannuncia grande spettacolo per la vittoria del titolo, si preannuncia un duello tra Mercedes e Ferrari, nel frattempo arrivano Indiscrezioni clamorose. Poche settimane fa il team di Brackley aveva reso noto che il motore della W09 avrebbe toccato i mille cavalli, un risultato strabiliante che la Ferrari potrebbe eguagliare. A svelarlo è il giornalista Leo Turrini all’interno del ...

Formula 1 - la Mercedes copia la Ferrari : monoposto svelata il 22 febbraio : La Mercedes 'copià la Ferrari annunciando che svelerà la monoposto 2018 lo stesso giorno in cui toglierà i veli la nuova Rossa, ossia il prossimo 22 febbraio. La W09, questa la sigla della macchina ...

Formula 1 - arriva la Mercedes : presentazione il 22 febbraio - come la Ferrari : Confermati ovviamente i piloti, il capione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La W09, così si chiama la monoposto, sarà svelata a Silverstone il 22 febbraio. presentazione sul web La ...

Formula1 - Rimescolamento in Ferrari : nuovo ingegnere per Raikkonen : Altro Rimescolamento interno di cariche alla Ferrari: la linea della promozione e valorizzazione delle risorse umane già presenti a Maranello prosegue anche per definire il sostituto di Dave Greenwood,...

FERRARI Formula 1/ Kvyat sarà pilota collaudatore : il web accoglie con ironia la notizia : FERRARI FORMULA 1, Kvyat sarà pilota collaudatore. Il russo, dopo aver lasciato la Red Bull e la Toro Rosso, sarà il terzo pilota della scuderia di Maranello: arrivato l’annuncio su Twitter(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 18:14:00 GMT)

Formula 1 - la Ferrari annuncia Kvyat : tutti i dettagli : 1/16 LaPresse/Photo4 ...