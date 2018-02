Ford nella versione 2018 ha pensato alla evoluzione di KA+ | la KA+ Active

NBA Regular Season 2017/18 : Rockets e Raptors schiacciasassi - HorFord mantiene i Celtics in vetta nella Eastern Conference! : Per la prima volta in questa NBA Regular Season, l’articolo sarà “leggermente” più breve. Qualcuno dirà che sto impazzendo ma in realtà come sapete bene gli USA (e non solo) si sono fermati per ammirare lo spettacolo del LII Super Bowl vinto per la prima volta dagli Eagles contro i favoriti Patriots. Ma siccome questo non è l’articolo sull’NFL bensì sull’NBA Regular Season partiamo a vedere cosa è successo ...