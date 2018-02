Fiorentina | Pioli | Era rigore | non giusta la scelta di assegnare il fuorigioco

Fiorentina - Pioli furioso per l’episodio del rigore : “dopo quattro minuti non vai a rivedere?” : Sconfitta per la Fiorentina nella gara di campionato contro la Juventus, polemiche per il rigore non concesso ai viola. Ecco le parole del tecnico Stefano Pioli ai microfoni di Premium Sport: “Ci hanno messo una vita, vuol dire che non era una situazione chiara. Ci hanno dato la spiegazione del fuorigioco, ma è impossibile pensare che il doppio tocco sia involontario. Dopo quattro minuti non vai a rivedere? Sai a cosa servono le ...

Fiorentina-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: Pioli sceglie Dias. L'ex Bernardeschi dal 1′ Fiorentina-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Mancano poche ore al calcio d'inizio dell'anticipo della 24^ giornata di Serie A. Pioli, in conferenza stampa, ha presentato il match come una ...

Fiorentina - Pioli turista per un giorno : visita agli Uffizi : turista per un giorno. Alla vigilia della conferenza stampa per presentare Fiorentina-Juventus, gara che risveglia da sempre una grandissima appartenenza alla squadra viola, Stefano Pioli ha voluto ...

Fiorentina-Juventus : gioca Bernardeschi - Pioli sceglie Milenkovic : Fiorentina-Juventus, venerdì ore 20:45 , SKY SPORT 1 HD, Fiorentina, a rischio Laurini Pioli ritrova Pezzella in difesa. L'argentino ha scontato il turno di squalifica e tornerà titolare contro la ...

Fiorentina - Pioli : 'Juventus super ma ci proviamo' : 'La partita di domani è una di quelle che si preparano da sole, sappiamo quanto ci tiene Firenze e quanto ci teniamo noi, la Juve non ha punti deboli, è fortissima in ogni reparto, sa come affrontare ...

Fiorentina - Pioli 'So quanto sia importante contro la Juve. Bernardeschi Mi tengo il mio Fede' : FIRENZE - La sfida tra Fiorentina e Juventus è già iniziata. Dalle parole di Stefano Pioli, tecnico dei viola, e dall'atmosfera che si respira a Firenze a poche ore dalla gara , venerdì 9 febbraio, ...

Fiorentina : Pioli - mi attendevo reazione : ROMA, 4 FEB - "Mi aspettavo questa reazione dopo le due brutte sconfitte che abbiamo subito. La prestazione è stata gagliarda e tosta, volevamo superare questo momento delicato e questa è stata una ...

Bologna-Fiorentina 1-2, Pioli torna a vincere

Formazioni ufficiali Bologna-Fiorentina : le scelte di Donadoni e Pioli : Formazioni ufficiali Bologna-Fiorentina – Bologna e Fiorentina si sfidano per il derby dell’Appennino. Scongiurato il rischio rinvio nonostante la neve copiosa scesa ieri nel capoluogo emiliano, oggi su Bologna splende un bel sole. Entrambe le squadre arrivano da due periodi poco positivi: la Fiorentina dovrà cercare di cancellare il pesante ko casalingo subito una settimana fa al ‘Franchi’ contro il Verona, i felsinei ...

Fiorentina - incontro tifosi-squadra : presenti Antognoni e Pioli : Due sconfitte di fila, tre gol dalla Sampdoria e altri quattro dall'Hellas Verona. Quest'ultimi in casa poi, all'Artemio Franchi, di fronte ai propri tifosi tutt'altro che felici. La Fiorentina sta ...

Fiorentina - Pioli : 'Tutti colpevoli - a partire da me. Danneggiati dalla pausa' : Al termine dell'imbarcata subita dalla sua Fiorentina contro il Verona al Franchi, il tecnico Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Rai Sport : 'Le colpe della sconfitta di oggi sono da distribuire, dalla mia persona ai giocatori. É una sconfitta che pesa, abbiamo giocato davvero male se senza lo spirito di sacrificio che solitamente ...

Fiorentina - confronto nello spogliatoio al termine della partita e Pioli parla di mercato : Prestazione horror della Fiorentina nella gara della 22^ giornata del campionato di Serie A contro il Verona, pesante ko per 1-4. Ecco l’analisi di Pioli ai microfoni di Sky Sport: “La nostra è stata una prestazione difficile da commentare. Chiaro che non siamo questi, otto risultati utili consecutivi dimostrano che siamo una squadra con dei valori. Oggi però è stato uno stop molto brutto, ed era giusto dire subito certe cose. Fino ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona : le scelte di Pioli e Pecchia : Formazioni ufficiali Fiorentina-Verona – Dopo i due anticipi di sabato e il lunch match tra Spal e Inter, la giornata di Serie A proseguirà con le sfide delle 15. Fiorentina-Verona sarà una gara delicata per entrambe le squadre. I viola sono reduci dal pesante ko rimediato in casa della Sampdoria che ha interrotto una striscia di imbattibilità che in campionato durava da otto gare (2 vittorie e 6 pareggi). L’imperativo è conquistare ...