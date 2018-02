Festival di Sanremo 2018 | Perchè tutti dicono “gnigni”

Video di Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi al Festival di Sanremo - in duetto con Bungaro e Pacifico per un “premio” singolare all’attore : Un duetto che sa più di quartetto quello di Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi al Festival di Sanremo 2018 che, per la quarta serata ha scelto come compagno di viaggio - del suo trio già composto con Bungaro e Pacifico - un altro amico speciale. L’attore, reduce dalle sue numerose esperienze a teatro, ha deciso di mettersi alla prova salendo sul palco dell’Ariston a fianco del trio Vanoni-Bungaro-Pacifico per interpretare il brano ...

“Ma è impazzito!”. Sanremo : Claudio Baglioni ‘litiga’ con Beppe Vessicchio. Il direttore artistico del Festival ha apostrofato il direttore d’orchestra e poi quel gesto bruttissimo : A Sanremo ne abbiamo viste tante. In 68 anni di Festival sul palco dell’Ariston ci sono stati parecchi colpi di scena, ma quello che è accaduto nella quarta serata tra Claudio Baglioni e Beppe Vessicchio non ha precedenti. Il ‘dittatore artistico’ ha spezzato nel pieno della diretta la bacchetta al maestro d’orchestra. Si conclude così, sul palco dell’Ariston, la gag iniziata con le critiche di Baglioni ...

Matteo Salvini al Festival di Sanremo : "Bacia la Isoardi per sfuggire alle domande. Il 4 marzo canto Liberi Liberi. Faremo il 47% come gli ascolti di Sanremo" : Matteo Salvini e Elisa Isoardi sbucano nella platea dell'Ariston. "Non ve lo dico, senno porto sfortuna. Se dico che a Salvini piace quel cantante, sicuramente arriva ultimo. E allora gli evito questa sciagura". Matteo Salvini superstizioso aveva annunciato la sua presenza a Sanremo durante un comizio a Ventimiglia nel pomeriggio. "Io adoro la musica - ha aggiunto -. Per me, Sanremo è Luigi Tenco, è Vasco Rossi. La musica italiana, ...

68° Festival di Sanremo – Quarta serata del 09/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 (video) con Ana Carolina e Daniel Jobim porta il Brasile nella città dei fiori : Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 è pronto ad emozionare con una inedita versione di Rivederti che aumenta la sensazione di saudade data dal brano. Rivederti infatti parla di una storia d'amore finita, in cui i due ex innamorati si rincontrano dopo tempo e si rendono conto che c'è ancora un'eco di quel sentimento da condividere per l'ultima volta, prima di lasciarsi per sempre. Biondi racconta un addio prima di conservare un dolce ...

Video di Noemi e Paola Turci al Festival di Sanremo 2018 per un duetto tutto al femminile : Un duetto tutto al femminile per Noemi e Paola Turci al Festival di Sanremo 2018: le due artiste hanno presentato insieme il brano Non smettere mai di cercarmi. Dopo l’esperienza sanremese dello scorso anno, la Turci torna sul palco dell’Ariston ma questa volta in veste di “ospite”, assecondando così la scelta di Veronica Scopelliti per la quarta serata dedicata proprio ai duetti. Durante un’intervista realizzata da Radio Italia, Noemi ha ...

Il video di Lorenzo Baglioni al Festival di Sanremo 2018 - in finale con Il Congiuntivo : una provocazione divertente alla grammatica italiana : Lorenzo Baglioni al Festival di Sanremo 2018 torna sul palco dell'Ariston con la divertente ed istruttiva canzone Il Congiuntivo. Il Congiuntivo di Lorenzo Baglioni è sicuramente il tormentone di questo Festival, per l'ironia e la spontaneità con cui si è presentato alla kermesse. Il docente di matematica e cantante si è esibito nel corso della finale delle Nuove Proposte di Sanremo venerdì 9 febbraio con Il Congiuntivo, un brano scritto ...

Video di Ultimo al Festival di Sanremo 2018 - Il ballo delle incertezze è un attestato che tende mano a chi è emarginato : Ultimo al Festival di Sanremo 2018 è tornato sul palco dell'Ariston con Il ballo delle incertezze, riproposto nel corso della quarta serata della kermesse, dedicata alla finale delle Nuove Proposte. Il giovane artista si è esibito per la seconda volta sul palco del Festival insieme agli altri concorrenti in gara: Eva Pevarello, Mirkoeilcane, Leonardo Monteiro, Lorenzo Baglioni, Alice Caioli, Mudimbi, Giulia Casieri. Tutti e otto i cantanti ...

NOEMI - DENUNCIATA E “FUORI DI SENO”/ Video : “Poche donne al Festival? Solo un caso” (Sanremo 2018) : Una giornata da dimenticare per NOEMI che tra la presunta denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e l'uscita di seno sul palco dell'Ariston, ha davvero fatto parlare di sé(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 20:40:00 GMT)

Festival di Sanremo tra giovani e duetti : Dopo «la terza serata più vista del millennio» si iniziano a tirare le somme: si decide chi vince nella categoria “nuove proposte”|

Sanremo 2018 - Festival di Baglioni/ News live : duetti cantanti e ospiti della quarta serata : Sanremo 2018: Festival con ascolti boom, quasi 11 milioni di media e 51,6% di share: ospiti, duetti e i cantanti della quarta serata. Fiorello torna per la finale?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 19:10:00 GMT)

OM incontra Ultimo al Festival di Sanremo 2018 - il cantautorap in gara con Il ballo delle incertezze (video) : Da oggi, venerdì 9 febbraio, è disponibile in tutti i negozi e in digital download l'album di Ultimo, Peter Pan. In conferenza stampa, Ultimo al Festival di Sanremo 2018 ha presentato le nuove canzoni disponibili da oggi, giorno della finale della categoria Nuove Proposte della kermesse canora. Insieme a Lorenzo Baglioni, Ultimo è tra le giovani promesse della musica italiana preferite da pubblico e critica e potrebbe aggiudicarsi un post ...

“Ma sei una mer**!”. Arisa su tutte le furie a Sanremo : la star - tra le più attese della quarta puntata del Festival - perde le staffe e non le manda davvero a dire - sorprendendo i fan che non l’avevano mai vista così sboccata. Il video dell’accaduto (imbarazzante) : Sarà una delle protagoniste principali della puntata numero quattro del Festival di Sanremo 2018, quella che vedrà i cantanti in gara cercare di conquistare il favore dei giurati e del pubblico facendosi affiancare nel corso delle rispettive esibizioni da ospiti d’eccezione che hanno scritto la storia della musica italiana. Giovanni Caccamo si è affidato a lei, Arisa, una che sul palco dell’Ariston c’è salita già e che ...

Il produttore Gianni Testa a caccia di talenti nella settimana del Festival di Sanremo : ALL MUSIC NEWS Il produttore Gianni Testa a caccia di talenti nella settimana del Festival di Sanremo Continua senza sosta l’impegno del produttore, compositore e autore calabrese Gianni Testa per i giovani talenti che si affacciano al mondo della musica. Anche quest’anno per la settimana del Festival della Canzone Italiana, 68esima edizione,Testa presenzierà ad importanti eventi collaterali e concorsi canori, quali quelli che ...