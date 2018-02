Festival di Sanremo 2018 | come sono stati i duetti?

68° Festival di Sanremo – Serata Finale del 10/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

68° Festival di Sanremo – Quarta serata del 09/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. Ultimo con “Il ballo delle incertezze” vince fra le Nuove Proposte. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti per Frida al Festival di Sanremo 2018 : video del duetto del 9 febbraio : I The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti al Festival di Sanremo 2018 nella serata dedicata ai duetti. Tra le novità introdotte dal nuovo direttore artistico, Claudio Baglioni, c'è la serata dei duetti che sostituisce quella delle cover. I 20 Campioni scelti dalla commissione artista del Festival di Sanremo 2018 non presenteranno brani di altri artisti, già noti, bensì il proprio brano in gara nella kermesse canora ma in una nuova ...

Quanta serenità in questo Festival di Sanremo : Quarta serata, "la serenità che c'è al Festival di Sanremo", dice ad un certo punto sul palco Michelle Hunziker dopo la gag di Baglioni con il maestro Vessicchio e la bacchetta.Ma dove sta la serenità? Nell'omaggio iniziale dei tre conduttori rock ai cartoni animati (Heidi compresa), nei momenti morti da riempire con le battute di Favino, vestito con giacca argentata che cerca di suonare il sax tra l'orchestra sbigottita, in ...

Video di Ron al Festival di Sanremo 2018 : il duetto con Alice in Almeno Pensami : Ron al Festival di Sanremo 2018 emoziona con la versione in duetto di Almeno Pensami. Il brano aveva già riscosso grande successo nelle prime due serate della kermesse, qualificandosi sia per la giuria demoscopica sia per la Sala Stampa nella zona blu della classifica (quella più alta). Il brano è stato affidato a Rosalino Cellamare proprio dallo stesso Claudio Baglioni, che ha voluto il contributo del cantautore per dare la vita a un brano ...

Sanremo 2018 quarta serata : Ultimo vince tra i giovani. Il Festival e la serata dei duetti. Gianna Nannini emoziona tutti : E' il cantautore romano Ultimo, 22 anni, con il mix tra cantato e rap del Ballo delle incertezze, a vincere tra le Nuove Proposte nella serata di Sanremo dedicata anche ai duetti dei Big. "Dedico questa vittoria a mio fratello, che vincerà sicuramente la sua battaglia", dice emozionato sul palco dell'Ariston. Forte del miglior share del millennio, il 51.6% del mercoledì, il Festival decolla e ritrova il ritmo serrato della gara, ...

68° Festival di Sanremo – Quarta serata del 09/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. Ultimo con “Il ballo delle incertezze” fra le Nuove Proposte. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

68° Festival di Sanremo – Terza serata del 08/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Festival di Sanremo 2018 : Perchè tutti dicono “gnigni” : Festival di Sanremo 2018: Perchè tutti dicono “gni gni”? Ecco svelato il segreto Da Pierfrancesco Favino a Giuliano Sangiorgi de i Negramaro, persino i concorrenti in gara (come Michele Bravi e Annalisa Scarrone) tutti hanno l’hanno detto almeno una volta. Ma cosa vuol dire “gnigni” e perché tutti lo dicono a Sanremo? Per capirlo dobbiamo […] L'articolo Festival di Sanremo 2018: Perchè tutti dicono ...

Video di Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi al Festival di Sanremo - in duetto con Bungaro e Pacifico per un “premio” singolare all’attore : Un duetto che sa più di quartetto quello di Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi al Festival di Sanremo 2018 che, per la quarta serata ha scelto come compagno di viaggio - del suo trio già composto con Bungaro e Pacifico - un altro amico speciale. L’attore, reduce dalle sue numerose esperienze a teatro, ha deciso di mettersi alla prova salendo sul palco dell’Ariston a fianco del trio Vanoni-Bungaro-Pacifico per interpretare il brano ...

“Ma è impazzito!”. Sanremo : Claudio Baglioni ‘litiga’ con Beppe Vessicchio. Il direttore artistico del Festival ha apostrofato il direttore d’orchestra e poi quel gesto bruttissimo : A Sanremo ne abbiamo viste tante. In 68 anni di Festival sul palco dell’Ariston ci sono stati parecchi colpi di scena, ma quello che è accaduto nella quarta serata tra Claudio Baglioni e Beppe Vessicchio non ha precedenti. Il ‘dittatore artistico’ ha spezzato nel pieno della diretta la bacchetta al maestro d’orchestra. Si conclude così, sul palco dell’Ariston, la gag iniziata con le critiche di Baglioni ...

Matteo Salvini al Festival di Sanremo : "Bacia la Isoardi per sfuggire alle domande. Il 4 marzo canto Liberi Liberi. Faremo il 47% come gli ascolti di Sanremo" : Matteo Salvini e Elisa Isoardi sbucano nella platea dell'Ariston. "Non ve lo dico, senno porto sfortuna. Se dico che a Salvini piace quel cantante, sicuramente arriva ultimo. E allora gli evito questa sciagura". Matteo Salvini superstizioso aveva annunciato la sua presenza a Sanremo durante un comizio a Ventimiglia nel pomeriggio. "Io adoro la musica - ha aggiunto -. Per me, Sanremo è Luigi Tenco, è Vasco Rossi. La musica italiana, ...

68° Festival di Sanremo – Quarta serata del 09/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 (video) con Ana Carolina e Daniel Jobim porta il Brasile nella città dei fiori : Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 è pronto ad emozionare con una inedita versione di Rivederti che aumenta la sensazione di saudade data dal brano. Rivederti infatti parla di una storia d'amore finita, in cui i due ex innamorati si rincontrano dopo tempo e si rendono conto che c'è ancora un'eco di quel sentimento da condividere per l'ultima volta, prima di lasciarsi per sempre. Biondi racconta un addio prima di conservare un dolce ...